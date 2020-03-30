fre:ac (BonkEnc) для Windows

fre:ac (BonkEnc) 1.1

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Описание fre:ac (BonkEnc) 1.1Описание   Скачать fre:ac (BonkEnc) 1.1СКАЧАТЬ (16,44 Мб) Скриншоты fre:ac (BonkEnc) 1.1Скриншоты (6)   Статистика fre:ac (BonkEnc) 1.1Статистика   Отзывы о fre:ac (BonkEnc) 1.1Отзывы (3)  
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4.86 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
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fre:ac (BonkEnc) - бесплатный аудио конвертер и CD риппер с поддержкой различных аудио форматов, в т.ч. с использованием своего кодека (на выбор). Поддерживает MP3, MP4/M4A, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, AAC, WAV и Bonk форматы. Для поиска информации о диске используется онлайновая база данных CDDB/freedb. Реализована поддержка CDText и генерация плей-листов. В процессе работы тег ID3V2 и тег комментария Vorbis автоматически заполняются информацией о треке. Поддержка кодировок Unicode.

Что нового в fre:ac (BonkEnc) 1.1?
  • Обновлены кодеки и переводы
  • Исправлены некоторые ошибки
fre:ac (BonkEnc)
fre:ac (BonkEnc)
fre:ac (BonkEnc)
fre:ac (BonkEnc)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 463
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Конверторы
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Отзывы о программе fre:ac (BonkEnc)

xBoris про fre:ac (BonkEnc) 1.0.23 [12-01-2015]

Отлично !
Хорошая прога.
Действительно быстрая. Открыла файл, с которым не справились другие конверторы.
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Сергей про fre:ac (BonkEnc) 1.0.20а [13-05-2013]

Да действительно неплохой конвертер. Но есть еще и Helium Audio Converter - он единственный имеет функцию выравнивания громкости. Еще очень мощными (лучшими в своем класcе есть Free Audio Converter и Total Audio Converter.
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bond про BonkEnc 1.0.15 [18-07-2010]

отличная программа.лучшая среди бесплатных.пробовал cdex, eac, медиа кодер но эта понравилась больше. удобнее и быстрее. разработчики оптимизировали кодеры под многоядерные процессоры. рекомендую для мп3 плееров формат сидиаудио жать в вма (wma cbr 320kb/s ~ 90-95% от оригинала) качество ощутимо выше чем мп3 скорость конвертации очень быстрая.
недостатком вма называют его низкую износостойкость(на практике не сталкивался) и еще мп3 плееры плохо его мотают.
на оф сайте есть версия портабл. программе 5
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