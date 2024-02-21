SystemPanel для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категории:Менеджеры задач - Батареи
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 573 | Статистика
Размер:1,11 Мб
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SystemPanel - полезная утилита для Android, которая объединяет в себе функции менеджера задач, менеджера приложений и мониторинг системы. Позволяет контролировать и управлять приложениями на вашем телефоне, а также разобраться в причинах замедленной работы смартфона или быстрого расхода батареи.

Предоставляет подробную информацию о загрузке процессора, общей памяти, сетевом трафике на текущий момент. Вы узнаете подробную информацию о своем устройстве, системе, свойствах сети и др. Имеет простой и понятный интерфейс, богатый функционал, много настроек и хорошую оптимизацию.

Особенности приложения:

  • Подробная информация о любом запущенном процессе и сервисе:
    • сколько занимает памяти;
    • сколько процессорного времени потратилось с момента старта телефона;
    • сколько минут работало приложение с момента старта;
    • сколько процентов аккумулятора оно "съело".
  • Все процессы вместе или каждый по отдельности можно завершить одним кликом. Также можно пометить любой процесс как исключение, и тогда он не будет автоматически завершаться при клике на крестике таск-киллера.
  • Выдает временные графики напряжения батареи, времени включения дисплея и загрузки процессора за выбранный интервал времени (можно выбрать последние 2 часа, 8 часов, 1 день, 3 дня, 1 неделя). За тот же период времени можно вывести список всех работавших процессов, в первых строках списка будут наиболее энергопотребляющие.
  • Предоставление подробной информации о самом аппарате, батарее, накопителях и о параметрах сети.
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