SystemPanel для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NextApp, Inc.
|Категории:
|Менеджеры задач - Батареи
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 573 | Статистика
|Размер:
|1,11 Мб
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SystemPanel - полезная утилита для Android, которая объединяет в себе функции менеджера задач, менеджера приложений и мониторинг системы. Позволяет контролировать и управлять приложениями на вашем телефоне, а также разобраться в причинах замедленной работы смартфона или быстрого расхода батареи.
Предоставляет подробную информацию о загрузке процессора, общей памяти, сетевом трафике на текущий момент. Вы узнаете подробную информацию о своем устройстве, системе, свойствах сети и др. Имеет простой и понятный интерфейс, богатый функционал, много настроек и хорошую оптимизацию.
Особенности приложения:
- Подробная информация о любом запущенном процессе и сервисе:
- сколько занимает памяти;
- сколько процессорного времени потратилось с момента старта телефона;
- сколько минут работало приложение с момента старта;
- сколько процентов аккумулятора оно "съело".
- Все процессы вместе или каждый по отдельности можно завершить одним кликом. Также можно пометить любой процесс как исключение, и тогда он не будет автоматически завершаться при клике на крестике таск-киллера.
- Выдает временные графики напряжения батареи, времени включения дисплея и загрузки процессора за выбранный интервал времени (можно выбрать последние 2 часа, 8 часов, 1 день, 3 дня, 1 неделя). За тот же период времени можно вывести список всех работавших процессов, в первых строках списка будут наиболее энергопотребляющие.
- Предоставление подробной информации о самом аппарате, батарее, накопителях и о параметрах сети.
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