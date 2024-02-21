SystemPanel - полезная утилита для Android, которая объединяет в себе функции менеджера задач, менеджера приложений и мониторинг системы. Позволяет контролировать и управлять приложениями на вашем телефоне, а также разобраться в причинах замедленной работы смартфона или быстрого расхода батареи.

Предоставляет подробную информацию о загрузке процессора, общей памяти, сетевом трафике на текущий момент. Вы узнаете подробную информацию о своем устройстве, системе, свойствах сети и др. Имеет простой и понятный интерфейс, богатый функционал, много настроек и хорошую оптимизацию.

Особенности приложения: