Программы для Windows » Видео » Видео захват » iuVCR 4.17.0.408 / 0.14.0.63 beta

iuVCR для Windows

Описание
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Оценка: 4.53/5 голосов - 72
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:4.17.0.408 / 0.14.0.63 beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):2 / 66 991 | Статистика
Размер:1,56 Мб
iuVCR скриншот № 1
iuVCR скриншот № 2
iuVCR скриншот № 3

iuVCR это простая и мощная утилита для захвата видео, использующая технологию Microsoft DirectShow. Если Ваш компьютер имеет плату TV-тюнера или видеозахвата, то с помощью iuVCR вы сможете превратить ваш компьютер в цифровой видеомагнитофон.

В iuVCR предусмотрена настройка на телевизионные каналы и запись видео в файлы форматов AVI и WMV (без ограничения на размер файла). Для автоматизации работы служит планировщик. Использование совместно с другими приложениями обеспечивается за счет возможности запуска программы с параметрами командной строки.

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Отзывы о программе iuVCR

Вася про iuVCR 4.17.0.408 RU [23-09-2022]

Программа на сайте разработчика
Последняя версия: 0.14.0.63 beta (06 июля 2011)
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SOS в ответ Вася про iuVCR 4.17.0.408 RU [28-12-2022]

Это бета версия.
Последняя официальная версия iuVCR на русском языке: 4.17.0.408 RU (21.10.07)
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Сергей про iuVCR 4.17.0.408 RU [13-04-2015]

Хотите геморрррроя? Закачайте, и, попробуйте (если получится, настолько она (программа глючная)) - пользоваться...Виртуал Даб + Хафф или Лагарит - куда лучше и проще???
3 | 6 | Ответить

Умка про iuVCR 4.17.0.408 RU [01-11-2012]

Странная штука... Звук не пишет. Может какието особые настройки нужны. кто знает?
2 | 6 | Ответить

shemaniha про iuVCR 4.17.0.408 RU [21-01-2012]

Пользую.Захватывает с аналоговой видео камеры через девайс CHUS DVR хорошо.
2 | 2 | Ответить

Ден про iuVCR 4.17.0.408 RU [14-10-2011]

Кряков нет? ))) Ищите лучше ламер
3 | 3 | Ответить

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