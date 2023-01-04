iuVCR это простая и мощная утилита для захвата видео, использующая технологию Microsoft DirectShow. Если Ваш компьютер имеет плату TV-тюнера или видеозахвата, то с помощью iuVCR вы сможете превратить ваш компьютер в цифровой видеомагнитофон.

В iuVCR предусмотрена настройка на телевизионные каналы и запись видео в файлы форматов AVI и WMV (без ограничения на размер файла). Для автоматизации работы служит планировщик. Использование совместно с другими приложениями обеспечивается за счет возможности запуска программы с параметрами командной строки.