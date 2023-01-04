iuVCR для Windows
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 72
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|4.17.0.408 / 0.14.0.63 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Лаборатория Ивана Ускова
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 66 991 | Статистика
|Размер:
|1,56 Мб
iuVCR это простая и мощная утилита для захвата видео, использующая технологию Microsoft DirectShow. Если Ваш компьютер имеет плату TV-тюнера или видеозахвата, то с помощью iuVCR вы сможете превратить ваш компьютер в цифровой видеомагнитофон.
В iuVCR предусмотрена настройка на телевизионные каналы и запись видео в файлы форматов AVI и WMV (без ограничения на размер файла). Для автоматизации работы служит планировщик. Использование совместно с другими приложениями обеспечивается за счет возможности запуска программы с параметрами командной строки.
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Отзывы о программе iuVCR
Вася про iuVCR 4.17.0.408 RU [23-09-2022]
Программа на сайте разработчика
Последняя версия: 0.14.0.63 beta (06 июля 2011)
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SOS в ответ Вася про iuVCR 4.17.0.408 RU [28-12-2022]
Это бета версия.
Последняя официальная версия iuVCR на русском языке: 4.17.0.408 RU (21.10.07)
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Сергей про iuVCR 4.17.0.408 RU [13-04-2015]
Хотите геморрррроя? Закачайте, и, попробуйте (если получится, настолько она (программа глючная)) - пользоваться...Виртуал Даб + Хафф или Лагарит - куда лучше и проще???
3 | 6 | Ответить
Умка про iuVCR 4.17.0.408 RU [01-11-2012]
Странная штука... Звук не пишет. Может какието особые настройки нужны. кто знает?
2 | 6 | Ответить
shemaniha про iuVCR 4.17.0.408 RU [21-01-2012]
Пользую.Захватывает с аналоговой видео камеры через девайс CHUS DVR хорошо.
2 | 2 | Ответить