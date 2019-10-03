Free Audio Converter

Vendo В описании программы, даже в названии программы присутствует слово free - бесплатный. На деле же полная покупка стоит 1800 рублей. Да уж, здесь то я и заподозрил неладное. Но подумал, что это просто бесстыдный маркетинговый ход, так что я не обратил на это внимание и решил опробовать продукт, и возможно купить, если понравится.

Устанавливаю и с ужасом обнаруживаю, что триал версия продукта жёстко ограничивает возможности программы и главное, самое главное, самое позорное и вообще самое дегенеративное что я видел за все 15 лет знакомства с компьютером, это реклама в обработанном программой файле.

Каким-то образом можно понять наличие рекламы в видео/картинках, например fraps добавляет маленьким текстом, это можно как-то допустить, но чтобы в аудио... Просто издевательство.



После этого мне сразу вспомнилась одна программка - Mediahuman audio converter. Программа не уступает по мощностям и возможностям, при этом она совершенно бесплатная, да и с интерфейсом получше. Бесплатная. Но, после тестов конечно, я без малейшего колебания задонатил этой компании больше, чем 1800 рублей. За качественный и удобный продукт. Я не пират, но я и копейки не заплачу за подобный продукт, за такое издевательское отношение над пользователем, решающим купить продукт или нет.



Разместил отзыв на сайте. Интересно, отобразят или нет? Сомневаюсь, что создатели такого позорища допустят негативный отзыв.

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