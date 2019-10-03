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Free Audio Converter 5.1.8.717
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3.77 из 5, всего оценок - 130
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- Рейтинг программы - 3.77 из 5
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Free Audio Converter - бесплатный аудио-конвертер, обеспечивающий высокую скорость конвертации практически в любой современный аудио формат, включая mp3, wav, m4a, aac, wma, ogg, flac, ape.
Каждый формат содержит определенный набор профайлов и их редактор, который позволяет изменить настройки по умолчанию. Вы можете создать новые настройки, удалить или редактировать старые (изменить текущие параметры), задавать выходное имя файла и устанавливать теги. Поддерживает пакетную конвертацию.
Отличительной особенностью является возможность создания МР3 максимально возможного качества (показатели качества звука определялись на основании многолетних психоакустических исследований проекта LAME).
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Отзывы о программе Free Audio Converter
Алексей про Free Audio Converter 5.1.7.215 [28-12-2018]
Наврали, нет ogg формата.
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Vendo про Free Audio Converter 5.1.7.215 [26-08-2018]
В описании программы, даже в названии программы присутствует слово free - бесплатный. На деле же полная покупка стоит 1800 рублей. Да уж, здесь то я и заподозрил неладное. Но подумал, что это просто бесстыдный маркетинговый ход, так что я не обратил на это внимание и решил опробовать продукт, и возможно купить, если понравится.
Устанавливаю и с ужасом обнаруживаю, что триал версия продукта жёстко ограничивает возможности программы и главное, самое главное, самое позорное и вообще самое дегенеративное что я видел за все 15 лет знакомства с компьютером, это реклама в обработанном программой файле.
Каким-то образом можно понять наличие рекламы в видео/картинках, например fraps добавляет маленьким текстом, это можно как-то допустить, но чтобы в аудио... Просто издевательство.
После этого мне сразу вспомнилась одна программка - Mediahuman audio converter. Программа не уступает по мощностям и возможностям, при этом она совершенно бесплатная, да и с интерфейсом получше. Бесплатная. Но, после тестов конечно, я без малейшего колебания задонатил этой компании больше, чем 1800 рублей. За качественный и удобный продукт. Я не пират, но я и копейки не заплачу за подобный продукт, за такое издевательское отношение над пользователем, решающим купить продукт или нет.
Разместил отзыв на сайте. Интересно, отобразят или нет? Сомневаюсь, что создатели такого позорища допустят негативный отзыв.
10 | | Ответить
Николай в ответ Vendo про Free Audio Converter 5.1.7.215 [24-12-2018]
Спасибо, чуть не поставил)
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Ярослав про Free Audio Converter 5.1.7.215 [21-07-2018]
Хотелось Чтобы и для музыкантов были программы!Спасибо
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Сергей про Free Audio Converter 5.1.7.215 [27-03-2018]
Добавляет рекламу в файл. В топку!
4 | | Ответить
константин про Free Audio Converter 5.1.6.913 [07-03-2018]
Не одного нормального аудио конвертора нет с которого можно было бы без проблем скачать из одного формата на другой!По настроили этих форматов разных а теперь народ мучается ищет как перекачать!То рекламы их отключить долбаные то не справляется с форматом!Кто его придумал только в гробу я видал
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