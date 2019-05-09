MediaHuman Audio Converter для Windows

MediaHuman Audio Converter 1.9.6.9

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Описание MediaHuman Audio Converter 1.9.6.9Описание   Скачать MediaHuman Audio Converter 1.9.6.9СКАЧАТЬ (32,59 Мб) Скриншоты MediaHuman Audio Converter 1.9.6.9Скриншоты (3)   Статистика MediaHuman Audio Converter 1.9.6.9Статистика   Отзывы о MediaHuman Audio Converter 1.9.6.9Отзывы (5)  
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4.20 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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MediaHuman Audio Converter - бесплатный аудио конвертер, позволяющий конвертировать музыку в большинство популярных форматов. Поддерживает следующие форматы: WMA, MP3, AAC, AC-3, WAV, FLAC, OGG, AIFF и Apple Loseless.

Не содержит ничего лишнего и имеет простой интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Использует последние версии кодеков, что гарантирует высокое качество звука. Поддерживает Drag-and-drop - достаточно перетащить файл в окно программы, выбрать необходимый формат и начать конвертацию.

MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 255
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе MediaHuman Audio Converter

олег про MediaHuman Audio Converter 1.9.6.6 [12-01-2019]

отличная программа
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Игорь про MediaHuman Audio Converter 1.9.6.1 [02-07-2017]

На Windows 7 отлично работает. Пробовал делать разбивку Medieval Software - безуспешно. А тут всё просто и так как нужно. Большое спасибо!
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Аурик про MediaHuman Audio Converter 1.9.5.2 [08-05-2016]

Очень хорошая программа, но под Windows 10 работает ну оооооочень медленно... Впрочем, скорее всего это проблема не программы, а "Десятки". Под "Семёркой" летает.
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Лёва про MediaHuman Audio Converter 1.9.4 [26-12-2014]

Эта программа работает с файлами dvf?
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Анатолий про MediaHuman Audio Converter 1.8.9 [23-03-2014]

Отличная программа!
Мой телефон не играл одну мп3 мелодию, переконвертировал мп3 в мп3 заиграла. (другие конвертеры и онлайн в том числе не помогали пробовал разное качество и битрейт).
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