File Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Конверторы - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:37,82 Мб
File Converter скриншот № 1
File Converter скриншот № 2
File Converter скриншот № 3

File Converter - это очень простой инструмент, который позволяет конвертировать и сжимать один или несколько файлов, используя контекстное меню в Проводнике Windows. Интерфейс разработан как можно более легким, чтобы приложением было приятно пользоваться.

Можно добавлять/удалять предустановки конвертации файлов в контекстном меню или редактировать существующие параметры конвертации.

Поддерживается множество различных форматов файлов:

  • Audio: 3gp, aiff, ape, avi, bik, cda, flac, flv, m4a, mkv, mov, mp3, mp4, oga, ogg, wav, webm, wma, wmv.
  • Video: 3gp, avi, bik, flv, gif, m4v, mkv, mp4, mpeg, mov, ogv, webm, wmv.
  • Image: bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga, webp, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, ppt, pptx, xls, xlsx.
  • Document: doc, docx, odt, odp, ods, ppt, pptx, xls, xlsx, bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать Free Audio ExtractorFree Audio Extractor 2.9

Free Audio Extractor - программа для извлечения аудио дорожек из видео файлов без потери качества...

скачать Medieval CUE SplitterMedieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.8

CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции....

скачать Free CD to MP3 ConverterFree CD to MP3 Converter 5.1

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные...

скачать MediaHuman YouTube to MP3 ConverterMediaHuman YouTube to MP3 Converter 3.9.9.76

MediaHuman YouTube to MP3 Converter - программа для сохранения в формате MP3 любых треков с YouTube. Следит за...

скачать Free M4a to MP3 ConverterFree M4a to MP3 Converter X Build 89

Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых...

скачать MediaHuman Audio ConverterMediaHuman Audio Converter 1.9.8.1

MediaHuman Audio Converter - бесплатный аудио конвертер, позволяющий конвертировать музыку в...

Отзывы о программе File Converter

Admin

Отзывов о программе File Converter 1.2.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв