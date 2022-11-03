File Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Adrien Allard
|Категории:
|Конверторы - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|37,82 Мб
File Converter - это очень простой инструмент, который позволяет конвертировать и сжимать один или несколько файлов, используя контекстное меню в Проводнике Windows. Интерфейс разработан как можно более легким, чтобы приложением было приятно пользоваться.
Можно добавлять/удалять предустановки конвертации файлов в контекстном меню или редактировать существующие параметры конвертации.
Поддерживается множество различных форматов файлов:
- Audio: 3gp, aiff, ape, avi, bik, cda, flac, flv, m4a, mkv, mov, mp3, mp4, oga, ogg, wav, webm, wma, wmv.
- Video: 3gp, avi, bik, flv, gif, m4v, mkv, mp4, mpeg, mov, ogv, webm, wmv.
- Image: bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga, webp, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, ppt, pptx, xls, xlsx.
- Document: doc, docx, odt, odp, ods, ppt, pptx, xls, xlsx, bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga.
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