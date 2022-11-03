File Converter - это очень простой инструмент, который позволяет конвертировать и сжимать один или несколько файлов, используя контекстное меню в Проводнике Windows. Интерфейс разработан как можно более легким, чтобы приложением было приятно пользоваться.

Можно добавлять/удалять предустановки конвертации файлов в контекстном меню или редактировать существующие параметры конвертации.

Поддерживается множество различных форматов файлов: