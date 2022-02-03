Shutter Encoder - одна из лучших программ для конвертирования видео, изображений и аудио. Приложение использует FFmpeg для кодирования, что позволяет поддерживать почти все популярные кодеки. Имеются инструменты редактирования изображений, видео и аудио, кодировщиков и даже для DVD и кодеков, есть функция обнаружения дублированных кадров, интерполяции кадров, аналитические инструменты, и деинтерлейсинг с множеством доступных фильтров.

Ключевые особенности Shutter Encoder: