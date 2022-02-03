Shutter Encoder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Paul Pacifico
|Категории:
|Конверторы - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|76,67 Мб
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Shutter Encoder - одна из лучших программ для конвертирования видео, изображений и аудио. Приложение использует FFmpeg для кодирования, что позволяет поддерживать почти все популярные кодеки. Имеются инструменты редактирования изображений, видео и аудио, кодировщиков и даже для DVD и кодеков, есть функция обнаружения дублированных кадров, интерполяции кадров, аналитические инструменты, и деинтерлейсинг с множеством доступных фильтров.
Ключевые особенности Shutter Encoder:
- Возможность вырезать фрагменты без повторного кодирования, замена звука, перемонтирование, объединение, извлечение, субтитры, видеовставки и многое другое.
- Конвертация звука (WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, AC3, OPUS, OGG, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и пр.).
- Кодеки для редактирования (DNxHD, DNxHR, Apple ProRes, QT Animation, GoPro CineForm, Uncompressed).
- Выходные кодеки (H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, OGV, MPEG-2).
- Трансляционные кодеки (XDCAM HD422, AVC-Intra 100, XAVC, HAP).
- Создание изображений (JPEG, Image).
- Запись и копирование (DVD, Blu-ray, DVD RIP).
- Громкость, нормализация звука, обнаружение обрезания, обнаружение черного, обнаружение медиа в автономном режиме.
- И многое другое...
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