Shutter Encoder для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:15.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категории:Конверторы - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:76,67 Мб
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Shutter Encoder скриншот № 2

Shutter Encoder - одна из лучших программ для конвертирования видео, изображений и аудио. Приложение использует FFmpeg для кодирования, что позволяет поддерживать почти все популярные кодеки. Имеются инструменты редактирования изображений, видео и аудио, кодировщиков и даже для DVD и кодеков, есть функция обнаружения дублированных кадров, интерполяции кадров, аналитические инструменты, и деинтерлейсинг с множеством доступных фильтров.

Ключевые особенности Shutter Encoder:

  • Возможность вырезать фрагменты без повторного кодирования, замена звука, перемонтирование, объединение, извлечение, субтитры, видеовставки и многое другое.
  • Конвертация звука (WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, AC3, OPUS, OGG, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и пр.).
  • Кодеки для редактирования (DNxHD, DNxHR, Apple ProRes, QT Animation, GoPro CineForm, Uncompressed).
  • Выходные кодеки (H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, OGV, MPEG-2).
  • Трансляционные кодеки (XDCAM HD422, AVC-Intra 100, XAVC, HAP).
  • Создание изображений (JPEG, Image).
  • Запись и копирование (DVD, Blu-ray, DVD RIP).
  • Громкость, нормализация звука, обнаружение обрезания, обнаружение черного, обнаружение медиа в автономном режиме.
  • И многое другое...
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