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Adobe Photoshop Express для iOS

Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (216.06 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (2)  Видеоролик к программе Adobe Photoshop Express 7.2.1 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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4.59 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Adobe Photoshop Express - на данный момент является лучшим бесплатным редактором фотографий для iPhone, iPad, IPod Touch. С помощью этого редактора вы можете легко изменять размер фотографии, уровень яркости, контрастности, добавлять простейшие графические спецэффекты.

Обработанное изображение сразу же можно разместить на Twitter или Facebook.

Скачать Adobe Photoshop Express для Android.
Скачать Adobe Photoshop Express для Windows Phone.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Photoshop Express:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 739
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото - другое
 Программа Adobe Photoshop Express отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Express

алима про Adobe Photoshop Express 2.6.1 для iPhone, iPad, iPod [24-11-2012]

она с качается на прямую? не надо там чего то такого? отпишитесь кто пробвал эту программку. буду нуу очччень признательна .))
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Покрышкин про Adobe Photoshop Express 1.3.1 для iPhone, iPad [18-09-2010]

Очень удобная штука
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