Adobe Photoshop Express - портативный графический редактор для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю "походный" набор инструментов для оперативного редактирования и обмена цифровыми фотографиями.

С помощью приложения можно легко изменить размер изображения, уровень контрастности и яркости, добавить простейшие спецэффекты и др. Обработанные изображения сразу же можно разместить на Photoshop.com (необходимо создать аккаунт), Facebook, Twitter, Tumblr и др.

Основные операции, которые можно производить с изображением:

Кадрирование, выпрямление, вращение, удаление красных и засвеченных глаз.

Удаление пятен, грязи и пыль с фотографий.

Более 15 видов рамок.

Настройка четкости, контрастности, экспозиции, подсветок, теней и т.д.

Уменьшение зернистости и крапчатости снимков.

Приложение поддерживает следующие форматы: JPG, PNG, Raw: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA), mos (LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG).