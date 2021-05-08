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Adobe Photoshop Express для Android

Описание
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Оценка: 4.36/5 голосов - 19
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.838 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 18 618 | Статистика
Размер:149,95 Мб
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Adobe Photoshop Express скриншот № 4

Adobe Photoshop Express - портативный графический редактор для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю "походный" набор инструментов для оперативного редактирования и обмена цифровыми фотографиями.

С помощью приложения можно легко изменить размер изображения, уровень контрастности и яркости, добавить простейшие спецэффекты и др. Обработанные изображения сразу же можно разместить на Photoshop.com (необходимо создать аккаунт), Facebook, Twitter, Tumblr и др.

Основные операции, которые можно производить с изображением:

  • Кадрирование, выпрямление, вращение, удаление красных и засвеченных глаз.
  • Удаление пятен, грязи и пыль с фотографий.
  • Более 15 видов рамок.
  • Настройка четкости, контрастности, экспозиции, подсветок, теней и т.д.
  • Уменьшение зернистости и крапчатости снимков.

Приложение поддерживает следующие форматы: JPG, PNG, Raw: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA), mos (LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG).

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Отзывы о программе Adobe Photoshop Express

Alex про Adobe Photoshop Express 2.0.500 для Android [04-02-2014]

Извините, какая-то фигня. Встроенная программа более полезна. Снёс, подумал что что-то пропустил, снова установил. И снёс. Хотя у меня NEXUS 5, может поэтому встроенная программа лучше.
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Мария про Adobe Photoshop Express 1.3.2 для Android [02-09-2012]

как добавить фотографии туда?
а то у меня только первый альбом туда входит и всё.
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