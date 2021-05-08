Adobe Photoshop Express для Android
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 19
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.838 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 18 618 | Статистика
|Размер:
|149,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe Photoshop Express - портативный графический редактор для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю "походный" набор инструментов для оперативного редактирования и обмена цифровыми фотографиями.
С помощью приложения можно легко изменить размер изображения, уровень контрастности и яркости, добавить простейшие спецэффекты и др. Обработанные изображения сразу же можно разместить на Photoshop.com (необходимо создать аккаунт), Facebook, Twitter, Tumblr и др.
Основные операции, которые можно производить с изображением:
- Кадрирование, выпрямление, вращение, удаление красных и засвеченных глаз.
- Удаление пятен, грязи и пыль с фотографий.
- Более 15 видов рамок.
- Настройка четкости, контрастности, экспозиции, подсветок, теней и т.д.
- Уменьшение зернистости и крапчатости снимков.
Приложение поддерживает следующие форматы: JPG, PNG, Raw: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA), mos (LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG).
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Express
Alex про Adobe Photoshop Express 2.0.500 для Android [04-02-2014]
Извините, какая-то фигня. Встроенная программа более полезна. Снёс, подумал что что-то пропустил, снова установил. И снёс. Хотя у меня NEXUS 5, может поэтому встроенная программа лучше.
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Мария про Adobe Photoshop Express 1.3.2 для Android [02-09-2012]
как добавить фотографии туда?
а то у меня только первый альбом туда входит и всё.
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