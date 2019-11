Оцените программу!

5 Hirens BootCD PE (Preinstallation Environment) - загрузочный диск для диагностики и восстановления системы, основанный на Windows 10 PE x64. Дистрибутив поддерживает загрузку UEFI и требует минимум 2 ГБ ОЗУ. Включает в себя ряд диагностических утилит, как например тесты производительности системы, программы для форматирования и разметки, средства клонирования и создания образов диска, инструменты для восстановления данных, инструменты для работы с MBR, инструменты прошивки и модификации BIOS и пр. Не содержит пиратского программного обеспечения, а включает в себя только бесплатное и легальное ПО. Состав дистрибутива: BCD-MBR Tools BootIce v1.3.3

EasyBCD v2.3 Восстановление данных CheckDisk GUI v1.2.0

Lazesoft Data Recovery v4.0.0.1

Puran Data Recovery v1.2.0

Puran File Recovery v1.2.0

Recuva v1.53.0.1087

Runtime GetDataBack for FAT v4.3.3

Runtime GetDataBack for NTFS v4.3.3

Runtime GetDataBack Simple v5.0.0

Runtime NAS Data Recovery v4.0.0

Runtime RAID Reconstructor v4.4.0

Runtime RAID Recovery for Windows v4.0.0 Дефрагментация диска Defraggler v2.22.33.995 Диагностика GSmartControl v1.1.3

HDDScan v4.0

HDTune v2.55

WD Data Lifeguard Diagnostics v1.31 Утилиты для работы с образами дисков Acronis TrueImage 2018 build 11530

AOMEI Backupper v4.1.0

Lazesoft Disk Image & Clone v4.0.0.1

Macrium Reflect PE v7.1.3196

Runtime DriveImage XML v2.6.0 Утилиты для работы с разделами AOMEI Partition Assistant v7.0.1

Macrorit Partition Extender v4.9.3 Системные утилиты CPU-Z v1.85.0

GPU-Z v2.9.0

HWInfo v5.84-3450

Speccy v1.32.740

TechBench ISO Downloader v4.13

WinNTSetup v3.9.0

Attribute Changer v9.0

CCleaner v5.43.6522

Change Keyboard Layout v1.0.0

Dependency Walker v2.2.6

Registry Backup v3.5.3

Regshot v2.0.1.70

SysInternals Suite

Windows PowerShell v1.0 Сетевые утилиты Aero Admin v4.5

Teamviewer v6.0.10511

Acrylic Wi-Fi Home v3.3.0

Chrome v67.0.3396.62

Mozilla Firefox v60.0.1.6710

PENetwork v0.59.0.4 Другие утилиты FSViewer v6.5.0

Free Office rev 703

Sumatra PDF v3.1.2

7-Zip v18.05

ExamDiff Pro v10.0.0.6

HxD v2.0.0

Notepad++ v7.5.6

