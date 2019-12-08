VideoGet для Windows

VideoGet 7.0.5.98

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Описание VideoGet 7.0.5.98Описание   Скачать VideoGet 7.0.5.98СКАЧАТЬ (31,24 Мб) Скриншоты VideoGet 7.0.5.98Скриншоты (2)   Статистика VideoGet 7.0.5.98Статистика   Отзывы о VideoGet 7.0.5.98Отзывы (5)  
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4.25 из 5, всего оценок - 34
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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VideoGet позволяет скачивать видеофайлы с таких сервисов, как YouTube, Google Video, Yahoo Video, MySpace, DailyMotion, AnimeEpisodes.net, DumpALink, Glumbert, MetaCafe, PhotoBucket, Break.com, Uncut Video AOL и др. (более 900 сайтов) с возможностью конвертации в различные форматы для дальнейшего просмотра на ПК, видеоплеере или мобильном телефоне.

Ключевые особенности VideoGet:

 

  • Поддержка сервисов YouTube, Google Video, Yahoo Video, MySpace, DailyMotion, DumpALink, Glumbert, MetaCafe, PhotoBucket и др. (более 900 сайтов).
  • Конвертация в наиболее популярные форматы (*.AVI, *.MPG, *.WMV, *.FLV, *.MP4, *.3GP, *.RM, *.MOV, *.MP3, *.WAV).
  • Возможность конвертации видео для просмотра его на iPhone, iPod Video, iPod Nano, iPod Touch, PSP, Zune, iRiver Clix, AppleTV и др.
  • Наличие плагинов для браузеров Internet Explorer и Mozilla FireFox.
  • Возможность создавать и сохранять списки с видео.
  • Возможность докачки видео.
  • Редактирование настроек конвертации.
  • Работа со всеми типами Интернет-подключения.

 

VideoGet
VideoGet
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программы20 скачиваний
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 58 380
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Загрузка файлов
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Отзывы о программе VideoGet

misha про VideoGet 7.0.3.89 [24-01-2015]

а вконтакте она працюе
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мира про VideoGet 7.0.3.89 [22-07-2014]

Очень плохая программа. Она была установлена. Появилась иконка с надписью "обновить видеогет" . И так каждый раз! и обновляла видеогет.Не пашет прога.
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Александр про VideoGet 5.0.2.63 [16-04-2012]

Всю жизнь буду качать демо версии, но деньги в пиндосию не переведу!!!
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Дмитрий про VideoGet 5.0.2.60 [15-11-2011]

Программа работает отлично! Всё очень просто и легко! Рад бы купить лицензию, но переводить деньги в Америку, в банк, для меня, простого человека, очень затруднительно(проблема: как это сделать..?!)
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Sergy про VideoGet 4.0.2.56 [28-10-2010]

Демо версия на 20 скачек. И еще глюкнула :(
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