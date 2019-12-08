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VideoGet 7.0.5.98
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4.25 из 5, всего оценок - 34
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- Рейтинг программы - 4.25 из 5
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VideoGet позволяет скачивать видеофайлы с таких сервисов, как YouTube, Google Video, Yahoo Video, MySpace, DailyMotion, AnimeEpisodes.net, DumpALink, Glumbert, MetaCafe, PhotoBucket, Break.com, Uncut Video AOL и др. (более 900 сайтов) с возможностью конвертации в различные форматы для дальнейшего просмотра на ПК, видеоплеере или мобильном телефоне.
Ключевые особенности VideoGet:
- Поддержка сервисов YouTube, Google Video, Yahoo Video, MySpace, DailyMotion, DumpALink, Glumbert, MetaCafe, PhotoBucket и др. (более 900 сайтов).
- Конвертация в наиболее популярные форматы (*.AVI, *.MPG, *.WMV, *.FLV, *.MP4, *.3GP, *.RM, *.MOV, *.MP3, *.WAV).
- Возможность конвертации видео для просмотра его на iPhone, iPod Video, iPod Nano, iPod Touch, PSP, Zune, iRiver Clix, AppleTV и др.
- Наличие плагинов для браузеров Internet Explorer и Mozilla FireFox.
- Возможность создавать и сохранять списки с видео.
- Возможность докачки видео.
- Редактирование настроек конвертации.
- Работа со всеми типами Интернет-подключения.
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Отзывы о программе VideoGet
misha про VideoGet 7.0.3.89 [24-01-2015]
а вконтакте она працюе
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мира про VideoGet 7.0.3.89 [22-07-2014]
Очень плохая программа. Она была установлена. Появилась иконка с надписью "обновить видеогет" . И так каждый раз! и обновляла видеогет.Не пашет прога.
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Александр про VideoGet 5.0.2.63 [16-04-2012]
Всю жизнь буду качать демо версии, но деньги в пиндосию не переведу!!!
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Дмитрий про VideoGet 5.0.2.60 [15-11-2011]
Программа работает отлично! Всё очень просто и легко! Рад бы купить лицензию, но переводить деньги в Америку, в банк, для меня, простого человека, очень затруднительно(проблема: как это сделать..?!)
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Sergy про VideoGet 4.0.2.56 [28-10-2010]
Демо версия на 20 скачек. И еще глюкнула :(
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