Free Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.2.1204 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DVDVideoSoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38.7 Мб
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Free Video Converter - это удобное приложение для конвертации видеофайлов между различными форматами. Оно создано для обеспечения лучшей совместимости медиафайлов с разными устройствами и программами. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, пользователи могут легко и быстро преобразовывать свои видео всего за несколько кликов.
Программа поддерживает как одиночные, так и пакетные конвертации, что особенно важно для пользователей, которым необходимо преобразовать большое количество файлов. Это значительно повышает эффективность рабочего процесса и экономит время.
Free Video Converter предоставляет широкий выбор выходных форматов и настроек качества. Экранные селекторы помогают быстро выбрать необходимый формат и установить нужные параметры, предлагая пользователям удобный обзор всех доступных опций.
Одной из ключевых особенностей приложения является возможность создания и сохранения списков файлов для конвертации. Эта функция позволяет запомнить структуру загруженных файлов и возобновить работу в любой момент без необходимости повторной загрузки или выбора файлов из большой коллекции медиафайлов.
Таким образом, Free Video Converter становится незаменимым инструментом для тех, кто регулярно работает с видеоданными и нуждается в быстром и надежном способе конвертации.
Основные возможности приложения Free Video Converter:
- Поддержка конвертации одиночных и множества видеофайлов одновременно.
- Широкий выбор выходных форматов и настроек качества.
- Интуитивно понятные экранные селекторы для выбора формата и качества.
- Возможность создания и сохранения списков файлов для конвертации.
- Высокая эффективность и быстрота обработки файлов.
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