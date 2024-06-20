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Free Video Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.2.1204 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38.7 Мб
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Free Video Converter - это удобное приложение для конвертации видеофайлов между различными форматами. Оно создано для обеспечения лучшей совместимости медиафайлов с разными устройствами и программами. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, пользователи могут легко и быстро преобразовывать свои видео всего за несколько кликов.

Программа поддерживает как одиночные, так и пакетные конвертации, что особенно важно для пользователей, которым необходимо преобразовать большое количество файлов. Это значительно повышает эффективность рабочего процесса и экономит время.

Free Video Converter предоставляет широкий выбор выходных форматов и настроек качества. Экранные селекторы помогают быстро выбрать необходимый формат и установить нужные параметры, предлагая пользователям удобный обзор всех доступных опций.

Одной из ключевых особенностей приложения является возможность создания и сохранения списков файлов для конвертации. Эта функция позволяет запомнить структуру загруженных файлов и возобновить работу в любой момент без необходимости повторной загрузки или выбора файлов из большой коллекции медиафайлов.

Таким образом, Free Video Converter становится незаменимым инструментом для тех, кто регулярно работает с видеоданными и нуждается в быстром и надежном способе конвертации.

Основные возможности приложения Free Video Converter:

  • Поддержка конвертации одиночных и множества видеофайлов одновременно.
  • Широкий выбор выходных форматов и настроек качества.
  • Интуитивно понятные экранные селекторы для выбора формата и качества.
  • Возможность создания и сохранения списков файлов для конвертации.
  • Высокая эффективность и быстрота обработки файлов.
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