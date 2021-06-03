My Piano — эмулятор пианино с возможностью выбора эффектов и различного звучания. Можно выбрать звук электро-синтезатора, саксофона, акустической гитары и т.п. Очень полезной и интересной является возможность использовать инструменты, расположенные на ПК через Wi-Fi.

Особенности приложения: