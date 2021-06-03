My Piano для Android
|Оценка:
|4.45/5 голосов - 113
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Borce Trajkovski
|Категории:
|Редакторы - Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 60 274 | Статистика
|Размер:
|28,05 Мб
|СКАЧАТЬ
My Piano — эмулятор пианино с возможностью выбора эффектов и различного звучания. Можно выбрать звук электро-синтезатора, саксофона, акустической гитары и т.п. Очень полезной и интересной является возможность использовать инструменты, расположенные на ПК через Wi-Fi.
Особенности приложения:
- Доступно 11 инструментов.
- 8 звуковых эффектов.
- Встроенный сэмплер.
- Возможность сохранить/загрузить трек или сэмпл.
- Режим от 1 до 6 октавы.
- Разные скины для пианино.
- Многооконный режим.
- HD-графика.
Бесплатная музыкальная программа для записи и микширования. Присутствует возможность...
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Отзывы о программе My Piano
vitalik про My Piano 3.5 для Android [25-07-2014]
Я бы прочел инструкцию:как записать и прослушать, а впечатленние - очень интересно!4
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Павлик про My Piano 3.4 для Android [14-01-2013]
подскажите пожалуйста куда сохраняются записи
2 | 2 | Ответить
Larey Nyc про My Piano 3.4 для Android [23-11-2012]
простенька прога, але своє призначення виконує
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