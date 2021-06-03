My Piano для Android

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Оценка: 4.45/5 голосов - 113
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Музыка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 60 274 | Статистика
Размер:28,05 Мб
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My Piano — эмулятор пианино с возможностью выбора эффектов и различного звучания. Можно выбрать звук электро-синтезатора, саксофона, акустической гитары и т.п. Очень полезной и интересной является возможность использовать инструменты, расположенные на ПК через Wi-Fi.

Особенности приложения:

  • Доступно 11 инструментов.
  • 8 звуковых эффектов.
  • Встроенный сэмплер.
  • Возможность сохранить/загрузить трек или сэмпл.
  • Режим от 1 до 6 октавы.
  • Разные скины для пианино.
  • Многооконный режим.
  • HD-графика.
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Отзывы о программе My Piano

vitalik про My Piano 3.5 для Android [25-07-2014]

Я бы прочел инструкцию:как записать и прослушать, а впечатленние - очень интересно!4
2 | 2 | Ответить

NikoZV про My Piano 3.4 для Android [19-12-2013]

пойдет, просто и понятно.
2 | 2 | Ответить

vovancha про My Piano 3.4 для Android [26-06-2013]

Supppper Proga))))
2 | 2 | Ответить

Павлик про My Piano 3.4 для Android [14-01-2013]

подскажите пожалуйста куда сохраняются записи
2 | 2 | Ответить

Larey Nyc про My Piano 3.4 для Android [23-11-2012]

простенька прога, але своє призначення виконує
2 | 2 | Ответить

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