Music Speed Changer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:13.4.2-pl | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
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Размер:30.66 Мб
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Music Speed Changer — приложение, позволяющее изменять скорость воспроизведения аудиофайлов на вашем устройстве в реальном времени без изменения высоты тона, а также регулировать высоту звука без влияния на скорость. Оно идеально подходит для музыкантов, любителей аудиокниг, Nightcore-композиций и всех, кто хочет персонализировать звучание своих любимых треков.

Программа предоставляет широкий функционал для работы с аудио, включая создание музыкальных циклов, изменение темпа и высоты звука, обратное воспроизведение и визуализацию звуковой волны. Пользователи могут сохранять изменённые файлы в различных форматах, таких как MP3, FLAC и WAV, для дальнейшего использования или обмена. Приложение поддерживает большинство популярных аудиоформатов, что делает его универсальным инструментом для работы с музыкой.

Основные возможности приложения Music Speed Changer:

  • Изменение высоты звука: регулировка высоты на ±24 полутона, включая дробные значения.
  • Регулировка скорости воспроизведения: изменение темпа от 15% до 500% от оригинала.
  • Коррекция формантов: обеспечивает естественное звучание при изменении высоты тона (доступно в Pro-версии).
  • Создание музыкальных циклов: возможность выделять и воспроизводить участки песни по кругу.
  • Расширенные функции для циклов: перемещение между тактами или группами тактов.
  • Обратное воспроизведение: воспроизведение звуковых файлов задом наперёд.
  • Встроенный эквалайзер: 8-полосный графический эквалайзер, предусилитель и баланс звука.
  • Анализ треков: автоматическое определение BPM и тональности дорожек.
  • Функции разделения звука: изоляция вокала, барабанов, баса и других инструментов (требуются устройства с 4 ГБ ОЗУ и 64-битной ОС).
  • Визуализация звука: просмотр звуковой волны для точной навигации по аудиофайлу.
  • Экспорт изменений: сохранение обработанных треков или их фрагментов с выбором формата и качества.
  • Простота использования: интуитивно понятный интерфейс с поддержкой светлой и тёмной темы.
  • Мгновенное воспроизведение: быстрая настройка скорости и высоты звука без ожидания декодирования.
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