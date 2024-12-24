Music Speed Changer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.4.2-pl | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Single Minded Productions, LLC
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.66 Мб
|СКАЧАТЬ
Music Speed Changer — приложение, позволяющее изменять скорость воспроизведения аудиофайлов на вашем устройстве в реальном времени без изменения высоты тона, а также регулировать высоту звука без влияния на скорость. Оно идеально подходит для музыкантов, любителей аудиокниг, Nightcore-композиций и всех, кто хочет персонализировать звучание своих любимых треков.
Программа предоставляет широкий функционал для работы с аудио, включая создание музыкальных циклов, изменение темпа и высоты звука, обратное воспроизведение и визуализацию звуковой волны. Пользователи могут сохранять изменённые файлы в различных форматах, таких как MP3, FLAC и WAV, для дальнейшего использования или обмена. Приложение поддерживает большинство популярных аудиоформатов, что делает его универсальным инструментом для работы с музыкой.
Основные возможности приложения Music Speed Changer:
- Изменение высоты звука: регулировка высоты на ±24 полутона, включая дробные значения.
- Регулировка скорости воспроизведения: изменение темпа от 15% до 500% от оригинала.
- Коррекция формантов: обеспечивает естественное звучание при изменении высоты тона (доступно в Pro-версии).
- Создание музыкальных циклов: возможность выделять и воспроизводить участки песни по кругу.
- Расширенные функции для циклов: перемещение между тактами или группами тактов.
- Обратное воспроизведение: воспроизведение звуковых файлов задом наперёд.
- Встроенный эквалайзер: 8-полосный графический эквалайзер, предусилитель и баланс звука.
- Анализ треков: автоматическое определение BPM и тональности дорожек.
- Функции разделения звука: изоляция вокала, барабанов, баса и других инструментов (требуются устройства с 4 ГБ ОЗУ и 64-битной ОС).
- Визуализация звука: просмотр звуковой волны для точной навигации по аудиофайлу.
- Экспорт изменений: сохранение обработанных треков или их фрагментов с выбором формата и качества.
- Простота использования: интуитивно понятный интерфейс с поддержкой светлой и тёмной темы.
- Мгновенное воспроизведение: быстрая настройка скорости и высоты звука без ожидания декодирования.
Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.93
Бесплатный аудио редактор для мобильных устройств на базе Android. Предлагает инструменты...
AIMP: Аудионожницы v1.00, build 30 (23.09.2023)
Небольшая бесплатная утилита от разработчиков аудиоплеера AIMP, предназначенная для...
Бесплатный профессиональный аудио редактор для мобильных Android-устройств, который поможет...
Простой в использовании, но в то же время мощный аудио редактор для мобильных устройств на...
Бесплатный музыкальный редактор, с помощью которого можно создавать рингтоны, объединять...
Простой аудиоредактор для Android-смартфонов, с помощью которого можно регулировать...
Отзывы о программе Music Speed Changer
Admin
Отзывов о программе Music Speed Changer 13.4.2-pl пока нет, можете добавить...