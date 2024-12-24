Music Speed Changer — приложение, позволяющее изменять скорость воспроизведения аудиофайлов на вашем устройстве в реальном времени без изменения высоты тона, а также регулировать высоту звука без влияния на скорость. Оно идеально подходит для музыкантов, любителей аудиокниг, Nightcore-композиций и всех, кто хочет персонализировать звучание своих любимых треков.

Программа предоставляет широкий функционал для работы с аудио, включая создание музыкальных циклов, изменение темпа и высоты звука, обратное воспроизведение и визуализацию звуковой волны. Пользователи могут сохранять изменённые файлы в различных форматах, таких как MP3, FLAC и WAV, для дальнейшего использования или обмена. Приложение поддерживает большинство популярных аудиоформатов, что делает его универсальным инструментом для работы с музыкой.

Основные возможности приложения Music Speed Changer: