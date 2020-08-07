Super Sound для Android

Super Sound 1.4.3 для Android

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Описание Super Sound 1.4.3 для AndroidОписание   Скачать Super Sound 1.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (21,03 Мб) Скриншоты Super Sound 1.4.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Super Sound 1.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Super Sound 1.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Super Sound - мощный инструмент для редактирования музыки на своем мобильном устройстве. Присутствуют все необходимые функции редактирования аудио, как например вырезание, объединение, микширование, изменение голоса, преобразование формата и т.д.

Ключевые особенности Super Sound:

  • Редактирование аудио, поддержка микширования аудио, изменения голоса и пр.
  • Настройка диапазона обрезки звука.
  • Возможность объединения двух или более аудио файлов в один.
  • Конвертирование аудио форматов.
  • Видео в аудио.
  • Моно в стерео.
  • Вставка аудио фрагментов.
  • Регулятор громкости.
  • Эквалайзер.
  • Сжатие аудио.
  • Удаление вокала из композиции.
  • и многое другое...
Super Sound
Super Sound
Super Sound
Super Sound
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

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Отзывы о программе Super Sound

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