Super Sound

AudioDroid 2.6.8 для Android Бесплатный инструмент для мобильных устройств на базе Android, который совмещает в себе полноценный рекордер, редактор и микшер. Приложение позволяет добавлять новые MixPad Free Music Mixer 5.69 для Android MixPad Free Music Mixer - бесплатная программа для Android, которая позволяет легко и быстро микшировать треки и создавать ремиксы Ringtone Maker 0.8.6 для Android Ringtone Maker - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать рингтоны из аудиофайлов в форматах MP3, WAV, AAC/MP4, 3GPP/AMR

WavePad Free Audio Editor 6.52 для Android WavePad Free Audio Editor - бесплатный аудиоредактор для Android, с помощью которого можно записывать аудио, редактировать его, добавлять различные эффекты, удалять Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.60 для Android Бесплатный аудио редактор для мобильных устройств на базе Android. Предлагает инструменты для создания рингтонов и ремиксов, обрезки аудио, записи голоса, встроенный Music Maker Jam 4.1.11.1 для Android Music Maker JAM – создание музыки в стилях EDM, хип-хоп, дабстеп, хаус, поп, рок и др. Пользователи могут использовать семплов и создавать свои собственные шедевры,