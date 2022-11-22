AudioStretch для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 7 | Статистика
Размер:10,41 Мб
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AudioStretch - это приложение для редактирования звука с регулировкой скорости и высоты тона, импортом и экспортом, возможностью зацикливания, вырезания и воспроизведения, стерео и моно, а также маркерами отзыва.

На главном экране приложения в центре находится звуковой спектр, вверху - клавиатура фортепиано, внизу - элементы управления и воспроизведения. Импортируйте любой музыкальный файл, который вы хотите отредактировать, или используйте демо-контент, предоставляемый приложением.

Вы можете добавлять маркеры поверх спектра и указывать различные точки в песне, создавать петли и воспроизводить область между маркерами. Скорость воспроизведения регулируется с шагом 0,5, а также уровень высоты тона увеличивается или уменьшается на один полутон.

Цель - прослушать, проанализировать или выучить песню нота за нотой или небольшими частями. После завершения анализа нажмите кнопку "Поделиться" в верхней части программы, чтобы экспортировать трек в WAV-файл. Чтобы включить клавиатуру и спектр, перейдите в окно настроек. В этом разделе также находятся опции импорта и экспорта, а также изменение режима звука со стерео на моно, транспорт и опции сохранения.

Существует также Pro-версия приложения, которая включает больше опций, касающихся скорости, сдвига высоты тона и длительности импорта/экспорта.

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