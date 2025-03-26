Vibe для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 187 | Статистика
Размер:24.05 Мб
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Vibe скриншот № 2

Vibe — приложение для транскрипции аудио и видео файлов с использованием искусственного интеллекта. Позволяет преобразовывать речь в текст, поддерживая множество языков и работая полностью локально на устройстве пользователя. Это значит, что все данные остаются на вашем устройстве, без необходимости их передачи в облачные сервисы. Пользователи могут загружать аудио- и видеофайлы различных форматов, а также записывать аудио непосредственно через приложение.

Приложение автоматически выполняет транскрипцию, распознавая речь и преобразуя её в текст с минимальными ошибками. Пользователи могут корректировать параметры работы модели ИИ с помощью подсказок, что позволяет улучшить точность распознавания определенных слов. Транскрибированные данные можно экспортировать в различные форматы, такие как текст, HTML, SRT, PDF, JSON и VTT. Особенности экспорта, например, возможность добавления временных меток в SRT.

Основные возможности приложения Vibe:

  • Транскрипция аудио и видео файлов с использованием искусственного интеллекта.
  • Поддержка множества языков.
  • Локальная обработка данных, что обеспечивает безопасность информации.
  • Интуитивно понятный интерфейс, не требующий сложной настройки.
  • Поддержка различных форматов файлов для импорта аудио и видео.
  • Возможность записи аудио прямо через приложение.
  • Модификация параметров транскрипции с помощью подсказок для улучшения точности.
  • Загрузка дополнительных моделей для транскрипции (.ggml и .gguf).
  • Экспорт транскрибированного текста в форматах: текст, HTML, SRT, PDF, JSON, VTT.
  • В SRT-формате добавляются временные метки для каждой строки текста.
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