Vibe для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|thewh1teagle
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 187 | Статистика
|Размер:
|24.05 Мб
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Vibe — приложение для транскрипции аудио и видео файлов с использованием искусственного интеллекта. Позволяет преобразовывать речь в текст, поддерживая множество языков и работая полностью локально на устройстве пользователя. Это значит, что все данные остаются на вашем устройстве, без необходимости их передачи в облачные сервисы. Пользователи могут загружать аудио- и видеофайлы различных форматов, а также записывать аудио непосредственно через приложение.
Приложение автоматически выполняет транскрипцию, распознавая речь и преобразуя её в текст с минимальными ошибками. Пользователи могут корректировать параметры работы модели ИИ с помощью подсказок, что позволяет улучшить точность распознавания определенных слов. Транскрибированные данные можно экспортировать в различные форматы, такие как текст, HTML, SRT, PDF, JSON и VTT. Особенности экспорта, например, возможность добавления временных меток в SRT.
Основные возможности приложения Vibe:
- Транскрипция аудио и видео файлов с использованием искусственного интеллекта.
- Поддержка множества языков.
- Локальная обработка данных, что обеспечивает безопасность информации.
- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий сложной настройки.
- Поддержка различных форматов файлов для импорта аудио и видео.
- Возможность записи аудио прямо через приложение.
- Модификация параметров транскрипции с помощью подсказок для улучшения точности.
- Загрузка дополнительных моделей для транскрипции (.ggml и .gguf).
- Экспорт транскрибированного текста в форматах: текст, HTML, SRT, PDF, JSON, VTT.
- В SRT-формате добавляются временные метки для каждой строки текста.
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