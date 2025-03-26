Vibe — приложение для транскрипции аудио и видео файлов с использованием искусственного интеллекта. Позволяет преобразовывать речь в текст, поддерживая множество языков и работая полностью локально на устройстве пользователя. Это значит, что все данные остаются на вашем устройстве, без необходимости их передачи в облачные сервисы. Пользователи могут загружать аудио- и видеофайлы различных форматов, а также записывать аудио непосредственно через приложение.

Приложение автоматически выполняет транскрипцию, распознавая речь и преобразуя её в текст с минимальными ошибками. Пользователи могут корректировать параметры работы модели ИИ с помощью подсказок, что позволяет улучшить точность распознавания определенных слов. Транскрибированные данные можно экспортировать в различные форматы, такие как текст, HTML, SRT, PDF, JSON и VTT. Особенности экспорта, например, возможность добавления временных меток в SRT.

Основные возможности приложения Vibe: