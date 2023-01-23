Logitech Setpoint для Windows
|Оценка:
|3.92/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.90.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Logitech
|Категории:
|Внешние устройства - Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|26 / 29 456 | Статистика
|Размер:
|78,04 Мб
Logitech Setpoint - программное обеспечение для мышей и клавиатур фирмы Logitech, позволяющее переназначать функции кнопок, оповещать пользователя о низком заряде батареек устройств, изменять настройки громкости ПК и многое другое.
Особенно данный софт подойдет пользователям, у которых большое количество кнопок на мышке и кто хочет максимально комфортно управлять клавиатурой.
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Отзывы о программе Logitech Setpoint
Костя про Logitech Setpoint 6.69.126 [25-09-2020]
Эта програмулина для настройки дополнительных кнопок мыши, если кто не понял. А так да мышь работает и без этого ПО, если не требуется задавать боковым кнопкам другие функции.
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Дмитрий про Logitech Setpoint 6.69.126 [22-04-2020]
Ничего не дающий навороченный драйвер, а в диспетчере задач появляются три новых процесса, к чему весь этот хлам?
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ili4 про Logitech Setpoint 6.69.126 [30-03-2020]
win10 нет вкладки моя мішь (модель м705)
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Batty про Logitech Setpoint 6.67.83 [17-06-2017]
Из за этой программы стала тормозится по адскому прокрутка шрифтов и чисел в фотошоп, снесла, всё работает на ура, а грешила на оперативку.
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leo про Logitech Setpoint 6.67.83 [18-07-2016]