Logitech Setpoint для Windows

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Оценка: 3.92/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.90.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Внешние устройства - Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):26 / 29 456 | Статистика
Размер:78,04 Мб
Logitech Setpoint скриншот № 1
Logitech Setpoint скриншот № 2
Logitech Setpoint скриншот № 3

Logitech Setpoint - программное обеспечение для мышей и клавиатур фирмы Logitech, позволяющее переназначать функции кнопок, оповещать пользователя о низком заряде батареек устройств, изменять настройки громкости ПК и многое другое.

Особенно данный софт подойдет пользователям, у которых большое количество кнопок на мышке и кто хочет максимально комфортно управлять клавиатурой.

Что нового в Logitech Setpoint 6.90.66?


 

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Отзывы о программе Logitech Setpoint

Костя про Logitech Setpoint 6.69.126 [25-09-2020]

Эта програмулина для настройки дополнительных кнопок мыши, если кто не понял. А так да мышь работает и без этого ПО, если не требуется задавать боковым кнопкам другие функции.
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Дмитрий про Logitech Setpoint 6.69.126 [22-04-2020]

Ничего не дающий навороченный драйвер, а в диспетчере задач появляются три новых процесса, к чему весь этот хлам?
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ili4 про Logitech Setpoint 6.69.126 [30-03-2020]

win10 нет вкладки моя мішь (модель м705)
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Batty про Logitech Setpoint 6.67.83 [17-06-2017]

Из за этой программы стала тормозится по адскому прокрутка шрифтов и чисел в фотошоп, снесла, всё работает на ура, а грешила на оперативку.
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leo про Logitech Setpoint 6.67.83 [18-07-2016]

херня, не видит некоторые медиа кнопки
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