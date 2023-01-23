Отзывы о программе Logitech Setpoint

Костя Эта програмулина для настройки дополнительных кнопок мыши, если кто не понял. А так да мышь работает и без этого ПО, если не требуется задавать боковым кнопкам другие функции.

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Дмитрий Ничего не дающий навороченный драйвер, а в диспетчере задач появляются три новых процесса, к чему весь этот хлам?

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ili4 win10 нет вкладки моя мішь (модель м705)

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Batty Из за этой программы стала тормозится по адскому прокрутка шрифтов и чисел в фотошоп, снесла, всё работает на ура, а грешила на оперативку.

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