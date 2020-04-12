Data Lifeguard Diagnostic - небольшая фирменная утилита компании Western Digital, которая предназначена для проверки внутренних и внешних накопителей WD. Кроме того программа считывает показания S.M.A.R.T. с отображением критических значений параметров, а также позволяет узнать объем, артикулы моделей и серийные номера жестких дисков, подключенных к ПК.
Программа содержит два вида тестов (быстрый, предоставляющий данные о состоянии S.M.A.R.T., а так же служебную информацию, позволяющую оценить степень дефектности и работоспособности жесткого диска; расширенный - определяет битые (bad) сектора и по возможности исправляет их или изолирует) и функцию забивания данных нулями, что является аналогом форматирования.
Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере
Отзывы о программе Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Андрей про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.36 [20-02-2020]
Все почему то так нахваливают Викторию, а я дотошный по этим прогам ну и не поленился прочитать на многих адекватных сайтах про неё. ТОЛЬКО СКАНИРУЕТ и то не факт, что правильно там что то с кодом связано. | | Ответить
Олег про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31 [05-09-2017]
Павел в ответ Олег про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31 [28-12-2017]
Полностью согласен, что прога гавно.
Эта прога говорит что всё норм, а все остальные верещат, что сектора битые. Виктория так ваще вешается от диска, ошибок и бадов. "кристал диск инфо" тоже кричит, а этой проге пох.... 2 | 7 | Ответить
Smechurik про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.29 [19-03-2016]
Помогла исправить несколько дисков, причем не только wd, но и sg ht. Не ко всем дискам правда подходит. После нее скан Викторией идеальный! Но не стоит ждать чудес, убитые диски не поправит! Очень полезный инструмент, рекомендую. Только не забываем что после пары тройки раз ее использования диск становится флешкой usb 1+, падае скорость. Берегите свои диски. Используйте с умом данную программу 3 | 10 | Ответить
Супер про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.28 [17-10-2015]