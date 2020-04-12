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Western Digital Data Lifeguard Diagnostic для Windows

Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.37

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Описание Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.37Описание   Скачать Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.37СКАЧАТЬ (605 Кб) Скриншоты Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.37Скриншоты (4)   Статистика Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.37Статистика   Отзывы о Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.37Отзывы (8)  
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4.07 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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Data Lifeguard Diagnostic - небольшая фирменная утилита компании Western Digital, которая предназначена для проверки внутренних и внешних накопителей WD. Кроме того программа считывает показания S.M.A.R.T. с отображением критических значений параметров, а также позволяет узнать объем, артикулы моделей и серийные номера жестких дисков, подключенных к ПК.

Программа содержит два вида тестов (быстрый, предоставляющий данные о состоянии S.M.A.R.T., а так же служебную информацию, позволяющую оценить степень дефектности и работоспособности жесткого диска; расширенный - определяет битые (bad) сектора и по возможности исправляет их или изолирует) и функцию забивания данных нулями, что является аналогом форматирования.

Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 34 728
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Western Digital Data Lifeguard Diagnostic

Андрей про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.36 [20-02-2020]

Все почему то так нахваливают Викторию, а я дотошный по этим прогам ну и не поленился прочитать на многих адекватных сайтах про неё. ТОЛЬКО СКАНИРУЕТ и то не факт, что правильно там что то с кодом связано.
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Олег про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31 [05-09-2017]

Виктория - гут, это - бед
2 | 3 | Ответить

Павел в ответ Олег про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31 [28-12-2017]

Полностью согласен, что прога гавно.
Эта прога говорит что всё норм, а все остальные верещат, что сектора битые. Виктория так ваще вешается от диска, ошибок и бадов. "кристал диск инфо" тоже кричит, а этой проге пох....
2 | 7 | Ответить

Smechurik про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.29 [19-03-2016]

Помогла исправить несколько дисков, причем не только wd, но и sg ht. Не ко всем дискам правда подходит. После нее скан Викторией идеальный! Но не стоит ждать чудес, убитые диски не поправит! Очень полезный инструмент, рекомендую. Только не забываем что после пары тройки раз ее использования диск становится флешкой usb 1+, падае скорость. Берегите свои диски. Используйте с умом данную программу
3 | 10 | Ответить

Супер про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.28 [17-10-2015]

Программа супер
2 | 2 | Ответить

Леший про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.22 [24-01-2015]

Редкий кал! Находит БЭД и нужно жать кнопку. Я чё, должен тут сутки сидеть с мышью? А ДА НА ВСЕ нет...
6 | 15 | Ответить

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