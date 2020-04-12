Western Digital Data Lifeguard Diagnostic

Data Lifeguard Diagnostic - небольшая фирменная утилита компании Western Digital, которая предназначена для проверки внутренних и внешних накопителей WD. Кроме того программа считывает показания S.M.A.R.T. с отображением критических значений параметров, а также позволяет узнать объем, артикулы моделей и серийные номера жестких дисков, подключенных к ПК.

Программа содержит два вида тестов (быстрый, предоставляющий данные о состоянии S.M.A.R.T., а так же служебную информацию, позволяющую оценить степень дефектности и работоспособности жесткого диска; расширенный - определяет битые (bad) сектора и по возможности исправляет их или изолирует) и функцию забивания данных нулями, что является аналогом форматирования.