Seagate SeaTools для Windows
|Оценка:
|3.57/5 голосов - 90
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.249 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Seagate Technology
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 73 131 | Статистика
|Размер:
|49.22 Мб
|СКАЧАТЬ
Seagate SeaTools - утилита для диагностики накопителей различных типов и интерфейсов: SATA, USB, 1394, ATA (PATA/IDE), eSATA, SAS и SCSI. Поможет определить и исправить проблемные диски и, по возможности, сохранить данные. Работает с HDD и SSD абсолютно любых производителей. Поддерживается запуск утилиты с загрузочного USB-носителя.
Включает в себя быструю, полную и структурную проверку, а также тест контроллера и системной памяти. Кроме того присутствует цветовая индикация для оповещения о возможных проблемах.
Возможности:
- Сведения о накопителе: модель, емкость, использование диска, температура, срок службы
- Мониторинг состояния и диагностика накопителей
- Программы восстановления (Fix All Fast и Fix All Long)
- Короткий тест самопроверки диска
- Короткий универсальный тест из трех частей
- Длительный универсальный тест
- Резервное копирование и восстановление пароля FDE
- Обновление микропрограммного обеспечения
- Функция стирания загрузочных секторов USB-накопителя и полное стирание (SATA)
- Мгновенное безопасное стирание накопителя с поддержкой самошифрования
- Форматирование и проверка SMART
CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые...
Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...
Acronis Disk Director 12.5.0.163
Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...
HDD Low Level Format Tool 4.50
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...
AOMEI Partition Assistant Standard Edition 10.6.0
Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...
USB Disk Storage Format Tool 6.1
Простая в использовании утилита, предназначенная для форматирования USB флэш-накопителей,...
Отзывы о программе Seagate SeaTools
Propheta про Seagate SeaTools 1.2.0.5 [11-05-2012]
Искал софтину, чтобы снести нечитаемую папку на NTFS. Раньше была классная вещь - NDD, сейчас непонятно чем их копать. Скачал, запустил эту на полную проверку, и ушел по делам, т.к. тест по примерным подсчетам занимал около часа. Когда пришел, папка стала читаться... Однозначного ответа, что конкретно повлияло у меня нет.
16 | 31 | Ответить
Влад про Seagate SeaTools 1.2.0.5 [22-03-2012]
как-то пробовал её, но чем то не понравилась, что удалил. Вроде как ещё ярлыки пересоздаёт каждый раз в программной группе.
11 | 16 | Ответить