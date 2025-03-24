Seagate SeaTools для Windows

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Оценка: 3.57/5 голосов - 90
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.249 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):4 / 73 131 | Статистика
Размер:49.22 Мб
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Seagate SeaTools - утилита для диагностики накопителей различных типов и интерфейсов: SATA, USB, 1394, ATA (PATA/IDE), eSATA, SAS и SCSI. Поможет определить и исправить проблемные диски и, по возможности, сохранить данные. Работает с HDD и SSD абсолютно любых производителей. Поддерживается запуск утилиты с загрузочного USB-носителя.

Включает в себя быструю, полную и структурную проверку, а также тест контроллера и системной памяти. Кроме того присутствует цветовая индикация для оповещения о возможных проблемах.

Возможности:

  • Сведения о накопителе: модель, емкость, использование диска, температура, срок службы
  • Мониторинг состояния и диагностика накопителей
  • Программы восстановления (Fix All Fast и Fix All Long)
  • Короткий тест самопроверки диска
  • Короткий универсальный тест из трех частей
  • Длительный универсальный тест
  • Резервное копирование и восстановление пароля FDE
  • Обновление микропрограммного обеспечения
  • Функция стирания загрузочных секторов USB-накопителя и полное стирание (SATA)
  • Мгновенное безопасное стирание накопителя с поддержкой самошифрования
  • Форматирование и проверка SMART
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Отзывы о программе Seagate SeaTools

Propheta про Seagate SeaTools 1.2.0.5 [11-05-2012]

Искал софтину, чтобы снести нечитаемую папку на NTFS. Раньше была классная вещь - NDD, сейчас непонятно чем их копать. Скачал, запустил эту на полную проверку, и ушел по делам, т.к. тест по примерным подсчетам занимал около часа. Когда пришел, папка стала читаться... Однозначного ответа, что конкретно повлияло у меня нет.
16 | 31 | Ответить

Влад про Seagate SeaTools 1.2.0.5 [22-03-2012]

как-то пробовал её, но чем то не понравилась, что удалил. Вроде как ещё ярлыки пересоздаёт каждый раз в программной группе.
11 | 16 | Ответить

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