Seagate SeaTools - утилита для диагностики накопителей различных типов и интерфейсов: SATA, USB, 1394, ATA (PATA/IDE), eSATA, SAS и SCSI. Поможет определить и исправить проблемные диски и, по возможности, сохранить данные. Работает с HDD и SSD абсолютно любых производителей. Поддерживается запуск утилиты с загрузочного USB-носителя.

Включает в себя быструю, полную и структурную проверку, а также тест контроллера и системной памяти. Кроме того присутствует цветовая индикация для оповещения о возможных проблемах.

Возможности: