Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения фонового рисунка. Автоматически уменьшит и соптимизирует тяжелые изображения и подстроит соотношение качество-размер изображения.

Работает на версиях Windows 7 (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate и Enterprise, на x86 или x64 (32 или 64 bits), а также на Windows Server 2008 R2. Не работает на Windows 7 Starter.