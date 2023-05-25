Windows 7 Logon Background Changer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.24/5 голосов - 103
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Обои, темы, оболочки - Расширения
Загрузок (сегодня/всего):8 / 119 622 | Статистика
Размер:0,99 Мб
Windows 7 Logon Background Changer скриншот № 1
Windows 7 Logon Background Changer скриншот № 2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения фонового рисунка. Автоматически уменьшит и соптимизирует тяжелые изображения и подстроит соотношение качество-размер изображения.

Работает на версиях Windows 7 (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate и Enterprise, на x86 или x64 (32 или 64 bits), а также на Windows Server 2008 R2. Не работает на Windows 7 Starter.
ТОП-сегодня раздела "Обои, темы, оболочки"
 

скачать Classic ShellClassic Shell 4.3.1

Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант...

скачать MyDockFinderMyDockFinder 5.11

Приложение для кастомизации Windows 10/11, с помощью которой можно сделать свою операционную...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.19

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать UltraUXThemePatcherUltraUXThemePatcher 4.3.4

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...

скачать Windows 7 Logon Background ChangerWindows 7 Logon Background Changer 1.5.2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По...

скачать Desktop Wallpaper ManagerDesktop Wallpaper Manager 2.1.72

Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о...

Отзывы о программе Windows 7 Logon Background Changer

katae333 про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [07-02-2021]

Оффтоп, но всё-же, а где достать оригинальный logon фон от семёрки в хорошем качестве?
Хочу в 10-ке себе поставить)))
| | Ответить

Аноним в ответ katae333 про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [19-11-2021]

В самой семерке оригинальный logon фон можно достать в папке, перейдя в нее по пути C:\Windows\System32\oobe. Ищите файл с названием background.bmp
| | Ответить

пнгйащ про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [25-12-2019]

Не работает, выскакивает ОШИБКА
1 | 4 | Ответить

sweet про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [22-10-2013]

мответ для astrav ну и для всех- да есть такая погрешность... при перезагрузке windows фон исчезает и приходится снова ставить . это неудобно. но есть выход- другая программка работает отлично. и после перезагрузке и отключения вашего нетбука фон остаётся на месте - Oceanis Change Background
4 | 15 | Ответить

никита в ответ sweet про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [29-03-2019]

Starter background changer работает афигенно
2 | 3 | Ответить

Жека про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [06-10-2012]

работает Афигенно)))
4 | 4 | Ответить

жека в ответ Жека про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [17-01-2023]

10
| | Ответить

astrav про Windows 7 Logon Background Changer 1.3.4 [16-01-2012]

Я скачала программу Starter background changer. Замечательно работает, НО есть одно веское Н О - всякий раз, как я выхожу из системы, сразу настроенный фон скидывается с монитора, и при заходе вновь на компе вижу пустой экран. Как настроить эту программу, что выбранный фон всегда отображался на мониторе при заходе на комп, может, кто знает?
6 | 49 | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв