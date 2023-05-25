Windows 7 Logon Background Changer для Windows
|Оценка:
|4.24/5 голосов - 103
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Julien MANICI
|Категории:
|Обои, темы, оболочки - Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 119 622 | Статистика
|Размер:
|0,99 Мб
Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения фонового рисунка. Автоматически уменьшит и соптимизирует тяжелые изображения и подстроит соотношение качество-размер изображения.
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Отзывы о программе Windows 7 Logon Background Changer
katae333 про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [07-02-2021]
Оффтоп, но всё-же, а где достать оригинальный logon фон от семёрки в хорошем качестве?
Хочу в 10-ке себе поставить)))
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Аноним в ответ katae333 про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [19-11-2021]
В самой семерке оригинальный logon фон можно достать в папке, перейдя в нее по пути C:\Windows\System32\oobe. Ищите файл с названием background.bmp
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пнгйащ про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [25-12-2019]
sweet про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [22-10-2013]
мответ для astrav ну и для всех- да есть такая погрешность... при перезагрузке windows фон исчезает и приходится снова ставить . это неудобно. но есть выход- другая программка работает отлично. и после перезагрузке и отключения вашего нетбука фон остаётся на месте - Oceanis Change Background
4 | 15 | Ответить
никита в ответ sweet про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [29-03-2019]
Starter background changer работает афигенно
2 | 3 | Ответить
жека в ответ Жека про Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2 [17-01-2023]
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astrav про Windows 7 Logon Background Changer 1.3.4 [16-01-2012]
Я скачала программу Starter background changer. Замечательно работает, НО есть одно веское Н О - всякий раз, как я выхожу из системы, сразу настроенный фон скидывается с монитора, и при заходе вновь на компе вижу пустой экран. Как настроить эту программу, что выбранный фон всегда отображался на мониторе при заходе на комп, может, кто знает?
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