DeskScapes для Windows

DeskScapes 10.02

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DeskScapes 10.02Описание   Скачать DeskScapes 10.02СКАЧАТЬ (78,26 Мб) Скриншоты DeskScapes 10.02Скриншоты (3)   Статистика DeskScapes 10.02Статистика   Отзывы о DeskScapes 10.02Отзывы (4)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DeskScapes - программа, позволяющая устанавливать на рабочий стол анимированные обои. Поддерживает воспроизведение видео, переключение тем, добавления различных эффектов и многое другое. По сути, является расширением одной из экстрас-функций Windows Vista - DreamScene с возможностью ее использования в Vista, XP и Windows 7, 8, 10.

Основные функции:

  • Воспроизведение видео-файлов в качестве обоев рабочего стола
  • Воспроизведение .DREAM-файлов в качестве обоев рабочего стола (Windows DreamScene поддерживает MPEG и WMV)
  • Поддержка триггеров (т.е. переключателей) обоев
  • Поддержка динамического контента (не-видео)
  • Возможность добавления информации об авторе
Что нового в DeskScapes 10.02?
  • Улучшения в работе программы
DeskScapes
DeskScapes
DeskScapes
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 22 814
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Расширения
ТОП-сегодня раздела "Обои, темы, оболочки"
 

Classic Shell 4.3.1

Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант оформления меню "Пуск" в Windows 7. Также приложение предоставляет

Desktop Wallpaper Manager 2.0.33

Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

StartIsBack++ 2.8.9

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

UltraUXThemePatcher 3.6.2

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не имеет графической оболочки как таковой. Устанавливается она

Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2

Windows 7 Logon Background Changer - простая и удобная программа для смены экранов приветствия в Windows 7. По желанию, можно выбрать любое изображение для изменения

скачать Adguard

Отзывы о программе DeskScapes

Олег про DeskScapes 8.51 [02-04-2017]

Не работает на Windows 10 !!!
1 | 2 | Ответить

Крот в ответ Олег про DeskScapes 8.51 [25-05-2017]

РАБОТАЕТ на десятке!
4 | 5 | Ответить

Алексей (другой) про DeskScapes 3.25 [26-05-2012]

explorer начал чудить после установки этой версии с вашего сайта
2 | 4 | Ответить

Алексей про DeskScapes 3.25 [23-09-2011]

Клёвая прога!
| | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 