Dont Sleep для Windows

Dont Sleep 6.01.6

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Описание Dont Sleep 6.01.6Описание   Скачать Dont Sleep 6.01.6СКАЧАТЬ (127 Кб) Скриншоты Dont Sleep 6.01.6Скриншоты (2)   Статистика Dont Sleep 6.01.6Статистика   Отзывы о Dont Sleep 6.01.6Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Dont Sleep - портативная бесплатная утилита, которая временно может отключить настройки электропитания. Можно выбрать, что именно отключать - хранитель экрана, режим гибернации, блокировку рабочего стола. Также программа позволяет отсчитывать время, которое предоставляется компьютеру для работы без настроек питания, а после сможет выключить, заблокировать компьютер или отправить его в режим сна.

Что нового в Dont Sleep 6.01.6?
  • Некоторые улучшения в работе программы
  • Обновлены языковые файлы
Dont Sleep
Dont Sleep
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 504
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
ТОП-сегодня раздела "Управление питанием"
 

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Отзывы о программе Dont Sleep

Alemox про Dont Sleep 4.59 [23-07-2018]

А для чего тут программа целая? Сложно ткнуть в ту же кнопку в параметрах экрана и электропитания?
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arsen про Dont Sleep 2.71 [06-04-2012]

пайдьот!!!
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