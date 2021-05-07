Camera Remote для Android
|Оценка:
|3.90/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Busy WWW
|Категории:
|Фото - Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 11 766 | Статистика
|Размер:
|8,59 Мб
|СКАЧАТЬ
Camera Remote — программа, при помощи которой можно использовать камеру другого телефона для снимков. Соединение между двумя смартфонами осуществляется через Bluetooth, Wi-Fi или веб-режим.
На втором устройстве видна та же картинка, которая наблюдается с камеры первого устройства. Вы можете сделать снимок и сразу же получить его на второй смартфон.
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Admin
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