Camera Remote для Android

Описание
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Оценка: 3.90/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Фото - Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 11 766 | Статистика
Размер:8,59 Мб
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Camera Remote скриншот № 2
Camera Remote скриншот № 3
Camera Remote скриншот № 4

Camera Remote — программа, при помощи которой можно использовать камеру другого телефона для снимков. Соединение между двумя смартфонами осуществляется через Bluetooth, Wi-Fi или веб-режим.

На втором устройстве видна та же картинка, которая наблюдается с камеры первого устройства. Вы можете сделать снимок и сразу же получить его на второй смартфон.

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