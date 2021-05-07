Camera Remote — программа, при помощи которой можно использовать камеру другого телефона для снимков. Соединение между двумя смартфонами осуществляется через Bluetooth, Wi-Fi или веб-режим.

На втором устройстве видна та же картинка, которая наблюдается с камеры первого устройства. Вы можете сделать снимок и сразу же получить его на второй смартфон.