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Instagram для Android

Instagram 80.0.0.14.110 для Android

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Описание Instagram 80.0.0.14.110 для AndroidОписание   Скачать Instagram 80.0.0.14.110 для AndroidСКАЧАТЬ (33,68 Мб) Скриншоты Instagram 80.0.0.14.110 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Instagram 80.0.0.14.110 для AndroidСтатистика   Отзывы о Instagram 80.0.0.14.110 для AndroidОтзывы (14)  
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4.17 из 5, всего оценок - 234
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Instagram - популярное приложение для Android, которое позволяет пользователям делать фотографии, применять к фотоснимкам различные эффекты и накладывать фильтры, а также обмениваться ими с друзьями через собственный сервис и некоторые другие социальные сети, как например Facebook и Twitter.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность редактирования фото и видео при помощи разнообразных фильтров.
  • Наличие инструментов для изменения яркости, контраста и насыщенности цветов, а также наложения теней, акцентов и изменения перспективы.
  • Поиск людей, на которых можно подписаться, на основании аккаунтов и фото, которые им уже нравятся.
  • Возможность делиться фото и видео в Facebook, Twitter, Tumblr и прочих социальных сетях.
  • Возможность общаться с пользователями Instagram по всему миру и оставаться в курсе их фото и видео.
  • Отправка личных фото и видео напрямую своим друзьям.
Что нового в Instagram 80.0.0.14.110 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 259 163
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Блоги, социальные сети
 Программа Instagram отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Instagram

Даша про Instagram 68.0.0.11.99 для Android [31-12-2018]

Когда открываю загрузку написано "приложение не установлено"
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Ольга про Instagram 29.0.0.13.95 для Android [10-02-2018]

у меня не получается сделать совместный эфир.
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Ангеліна про Instagram 9.4.0 для Android [22-10-2016]

Не визначає ррзташування
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Наталья про Instagram 9.4.0 для Android [09-10-2016]

Нельзя поделиться фотографиями в ВК,пишет что опубликовано,но на стене нет
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Любовь про Instagram 7.16.0 для Android [23-02-2016]

У меня в версии 7.16.0 некоторые функции не работают, не добавляются комментарии, не работает синхронизация
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