REFACE для Android

REFACE 1.0.25.2 для Android

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Описание REFACE 1.0.25.2 для AndroidОписание   Скачать REFACE 1.0.25.2 для AndroidСКАЧАТЬ (22,53 Мб) Скриншоты REFACE 1.0.25.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика REFACE 1.0.25.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о REFACE 1.0.25.2 для AndroidОтзывы (0)  
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REFACE: face swap videos - программа, которая предназначена для того, чтоб на основе искусственного интеллекта изменять лица людей, сохраняя при этом оригинальную мимику. Присутствует возможность создавать персонализированные мемы и гифки со своим лицом всего за 5 секунд.

Особенности приложения REFACE:

  • Простота использования программы: для создания гифки со своим лицом нужно сделать всего одно фото.
  • Возможность выбрать любой популярный GIF-мем и вставить туда своё лицо.
  • Возможность создавать собственные анимации, а также быстро и удобно делиться ими со своими друзьями.
  • Возможность сохранить анимацию в памяти телефона в формате GIF или видео.
REFACE
REFACE
REFACE
REFACE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 32
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе REFACE

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