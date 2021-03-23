Remini - онлайн-сервис, с помощью которого можно быстро и легко улучшить ваши фотографии в реальном времени с использованием технологии ИИ. Программа может исправлять размытые, пиксельные, старые и поврежденные фото и видео с низким разрешением, придавая им высокое качество, резкость и четкость фокусировки.

Основные возможности Remini: