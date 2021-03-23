Remini для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Remini
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|33,88 Мб
|СКАЧАТЬ
Remini - онлайн-сервис, с помощью которого можно быстро и легко улучшить ваши фотографии в реальном времени с использованием технологии ИИ. Программа может исправлять размытые, пиксельные, старые и поврежденные фото и видео с низким разрешением, придавая им высокое качество, резкость и четкость фокусировки.
Основные возможности Remini:
- Возможность превращать старые фотографии с низким качеством в высококачественные.
- Улучшение фотографий и видео, снятых на старые камеры и мобильные телефоны.
- Возможность придавать четкость размытым видео.
- Огромное количество функций обработки изображений с помощью ИИ, такие как портрет, рисование, эффект подмигивания.
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