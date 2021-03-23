Remini для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:33,88 Мб
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Remini - онлайн-сервис, с помощью которого можно быстро и легко улучшить ваши фотографии в реальном времени с использованием технологии ИИ. Программа может исправлять размытые, пиксельные, старые и поврежденные фото и видео с низким разрешением, придавая им высокое качество, резкость и четкость фокусировки.

Основные возможности Remini:

  • Возможность превращать старые фотографии с низким качеством в высококачественные.
  • Улучшение фотографий и видео, снятых на старые камеры и мобильные телефоны.
  • Возможность придавать четкость размытым видео.
  • Огромное количество функций обработки изображений с помощью ИИ, такие как портрет, рисование, эффект подмигивания.
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