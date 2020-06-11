Prisma для Android

Prisma 3.2.7.427 для Android

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Описание Prisma 3.2.7.427 для AndroidОписание   Скачать Prisma 3.2.7.427 для AndroidСКАЧАТЬ (12,72 Мб) Скриншоты Prisma 3.2.7.427 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Prisma 3.2.7.427 для AndroidСтатистика   Отзывы о Prisma 3.2.7.427 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Prisma — бесплатный и удобный в эксплуатации фоторедактор для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно буквально за несколько тапов по экрану превратить свои фотографии в уникальные произведения искусства. Ключевым отличием программы от многочисленных аналогов является использование уникального сочетания нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Благодаря наличию в приложении разнообразных художественных фильтров и завораживающих фотоэффектов, пользователь сможет без особых проблем буквально преобразить свои снимки в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана, а также известных узоров и орнаментов. Полученное изображение можно публиковать в социальных сетях или отправлять близким и друзьям. Для работы приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Основные возможности Prisma:

  • Фильтры в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана.
  • Завораживающие фотоэффекты.
  • Возможность быстро поделиться готовыми шедеврами.
Что нового в Prisma 3.2.7.427 для Android?
  • Исправления ошибок и мелкие улучшения.
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 458
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Prisma

Admin

Отзывов о программе Prisma 3.2.7.427 для Android пока нет, можете добавить...

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