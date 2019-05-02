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GetDataBack для Windows

GetDataBack 5.50

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Описание GetDataBack 5.50Описание   Скачать GetDataBack 5.50СКАЧАТЬ (14,24 Мб) Скриншоты GetDataBack 5.50Скриншоты (5)   Статистика GetDataBack 5.50Статистика   Отзывы о GetDataBack 5.50Отзывы (55)  
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4.58 из 5, всего оценок - 154
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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GetDataBack - это мощные средства для восстановления потерянной, удаленной или поврежденной информации на вашем жестком диске.

Вне зависимости от того, что произошло с информацией, была ли она удалена, произошло ли физическое повреждение жесткого диска или сбой работающей программы, или даже низкоуровневое форматирование HDD, GetDataBack, скорее всего, сможет вернуть все записанные на диск сведения. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом и впечатляющим быстродействием.

Дополнительные файлы к программе:

GetDataBack
GetDataBack
GetDataBack
GetDataBack
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)3 / 226 668
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе GetDataBack

Дмитрий Анатольевич про GetDataBack 4.33 [13-09-2018]

все это конечно супер, но я по англ не волоку как быть
2 | 3 | Ответить

Сохиб Шарапов про GetDataBack 4.33 [17-09-2017]

Самый лучшый программа в мире честно он помогла GetDataBack Суперррррррррррррррррррррррррррр
| 2 | Ответить

GreyOd про GetDataBack 4.33 [10-08-2017]

Доброго дня.
Прога супер. Всё нашёл, но при сохранении просит ключ. Дайте у кого есть . Буду благодарен.
| 37 | Ответить

Buffa про GetDataBack 4.33 [26-04-2016]

Перепробовал программ 5-7 и только эта программа мне РЕАЛЬНО помогла! Огромное спасибо его создателям! Настоятельно рекомендую!
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Алексей про GetDataBack 4.33 [05-09-2015]

После 10 программы вышел на эту. Эта просто подарок, только она показала все дерево папок и имена файлов. Остальные программы все как один мешали файлы и переименовывали под себя файлы!
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