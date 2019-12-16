Corel VideoStudio Pro - мощный инструмент для захвата, редактирования видео и производства фильмов в формате HD. Разработчики заявляют о наличии усовершенствованного аппаратного ускорения и поддержки многопроцессорных систем, что повышает скорость обработки и визуализации. Приложение также предлагает более 100 эффектов перехода, различных функций наложения титров и средств создания звуковых дорожек.
Захват видео можно осуществлять с видеокамеры либо другого видеоисточника. Режим редактирования позволяет выполнять обрезку захваченных видеороликов, менять их порядок, накладывать эффекты перехода, перекрытия, анимированные титры, комментарии диктора и фоновую музыку. Готовые фильмы можно продемонстрировать на iPhone, мобильных устройствах, записать на диск или опубликовать в сети Интернет.
Ключевые особенности:
Возможность покадровой анимации.
Большое количество разнообразных шаблонов.
Аппаратное ускорение и поддержка многопроцессорных систем.
Наличие эффекта замедленной съемки.
Функции комбинированной съемки.
Расширенные профессиональных инструментов редактирования.
Возможность работы с HD-видео в форматах AVCHD и HDV.
Демонстрация созданных фильмов на iPad, iPhone, PSP и других мобильных устройствах.
Возможность преобразования двумерных фильмов в формат 3D.
Возможность перенесения проектов с одного компьютера на другой.
Запись готовых клипов в формате HD на диски DVD и Blu-ray.
Публикация видео на сервисах YouTube, Vimeo, Flickr, Facebook и др.
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и
Отзывы о программе Corel VideoStudio Pro
ли про Corel VideoStudio Pro X10 10.0.0.137 [15-09-2017]
corel videostudio pro не открывает формат avi. Ошибка и не открывает. Видео в формате avi открыть не могу, конвертиировать видео в другой формат не вариант так как падает слишком качество видео. Как заставить corel videostudio открыть avi формат? 2 | 17 | Ответить
Ванек про Corel VideoStudio Pro X10 10.0.0.137 [01-04-2017]
Ребят, подскажите, установил прогу а запустить немогу Х10 что делать? 2 | 2 | Ответить
Дмитрий про Corel VideoStudio Pro X8.5 [15-03-2016]
Программа хорошая! глюки связаны с защитой от нелицензионного пользования. Бывает и так, что и Лицензионная программа, не всегда устанавливается правильно. Проверенно ! на 7-ке программа работает без сбоев, если правильно установлена. А если установлена, то ещё и надо обновление скачать через круглешок в программе. 3 | 7 | Ответить
Евгений про Corel VideoStudio Pro X7 [09-12-2015]
Скачал демо версию. Начал разбираться с ее функционалом. Столкнулся с ошибкой при изменении формата видео. Звоню и сервисный центр, мне отвечают, что по демо версиям консультацию не дают))) Ребята! Где логика?)) Если мне все понравится обязательно приобрету лицензию. Но с такой тех.поддержкой, только отбивает желание. 5 | 7 | Ответить
Сергей про Corel VideoStudio Pro X7 [30-11-2015]
Мне лично так себе данная программа ,сначала после вегаса уж так долго привыкал к интерфейсу, но звук она искажает ,причём разница сильно отличается от оригинала поэтому её оставил в качесте дополнительного редактора а так ерешёл на пинакл 2 | 10 | Ответить