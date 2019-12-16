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Corel VideoStudio Pro для Windows

Corel VideoStudio Pro 2019 22.3.0.439

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Описание Corel VideoStudio Pro 2019 22.3.0.439Описание   Скачать Corel VideoStudio Pro 2019 22.3.0.439СКАЧАТЬ (6,88 Мб) Скриншоты Corel VideoStudio Pro 2019 22.3.0.439Скриншоты (4)   Статистика Corel VideoStudio Pro 2019 22.3.0.439Статистика   Отзывы о Corel VideoStudio Pro 2019 22.3.0.439Отзывы (54)  
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4.40 из 5, всего оценок - 134
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Corel VideoStudio Pro - мощный инструмент для захвата, редактирования видео и производства фильмов в формате HD. Разработчики заявляют о наличии усовершенствованного аппаратного ускорения и поддержки многопроцессорных систем, что повышает скорость обработки и визуализации. Приложение также предлагает более 100 эффектов перехода, различных функций наложения титров и средств создания звуковых дорожек.

Захват видео можно осуществлять с видеокамеры либо другого видеоисточника. Режим редактирования позволяет выполнять обрезку захваченных видеороликов, менять их порядок, накладывать эффекты перехода, перекрытия, анимированные титры, комментарии диктора и фоновую музыку. Готовые фильмы можно продемонстрировать на iPhone, мобильных устройствах, записать на диск или опубликовать в сети Интернет.

Ключевые особенности:

  • Возможность покадровой анимации.
  • Большое количество разнообразных шаблонов.
  • Аппаратное ускорение и поддержка многопроцессорных систем.
  • Наличие эффекта замедленной съемки.
  • Функции комбинированной съемки.
  • Расширенные профессиональных инструментов редактирования.
  • Возможность работы с HD-видео в форматах AVCHD и HDV.
  • Демонстрация созданных фильмов на iPad, iPhone, PSP и других мобильных устройствах.
  • Возможность преобразования двумерных фильмов в формат 3D.
  • Возможность перенесения проектов с одного компьютера на другой.
  • Запись готовых клипов в формате HD на диски DVD и Blu-ray.
  • Публикация видео на сервисах YouTube, Vimeo, Flickr, Facebook и др.
Corel VideoStudio Pro
Corel VideoStudio Pro
Corel VideoStudio Pro
Corel VideoStudio Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 6300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 45 557
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Редакторы
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Отзывы о программе Corel VideoStudio Pro

ли про Corel VideoStudio Pro X10 10.0.0.137 [15-09-2017]

corel videostudio pro не открывает формат avi. Ошибка и не открывает. Видео в формате avi открыть не могу, конвертиировать видео в другой формат не вариант так как падает слишком качество видео. Как заставить corel videostudio открыть avi формат?
2 | 17 | Ответить

Ванек про Corel VideoStudio Pro X10 10.0.0.137 [01-04-2017]

Ребят, подскажите, установил прогу а запустить немогу Х10 что делать?
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Corel VideoStudio Pro X8.5 [15-03-2016]

Программа хорошая! глюки связаны с защитой от нелицензионного пользования. Бывает и так, что и Лицензионная программа, не всегда устанавливается правильно. Проверенно ! на 7-ке программа работает без сбоев, если правильно установлена. А если установлена, то ещё и надо обновление скачать через круглешок в программе.
3 | 7 | Ответить

Евгений про Corel VideoStudio Pro X7 [09-12-2015]

Скачал демо версию. Начал разбираться с ее функционалом. Столкнулся с ошибкой при изменении формата видео. Звоню и сервисный центр, мне отвечают, что по демо версиям консультацию не дают))) Ребята! Где логика?)) Если мне все понравится обязательно приобрету лицензию. Но с такой тех.поддержкой, только отбивает желание.
5 | 7 | Ответить

Сергей про Corel VideoStudio Pro X7 [30-11-2015]

Мне лично так себе данная программа ,сначала после вегаса уж так долго привыкал к интерфейсу, но звук она искажает ,причём разница сильно отличается от оригинала поэтому её оставил в качесте дополнительного редактора а так ерешёл на пинакл
2 | 10 | Ответить

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