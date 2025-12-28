Mouse Without Borders - удобная программа, которая была разработана сотрудниками компании Microsoft в рамках проекта Microsoft Garage, и позволяющая одной клавиатурой и мышью одновременно управлять четырьмя компьютерами. Кроме переключения между рабочими столами, можно осуществлять перетаскивание файлов мышкой с одного десктопа на другой, производить одновременную авторизацию на всех компьютерах, делать скриншоты с любого экрана или блокировать контролируемые ПК.

Для предотвращения несанкционированного доступа к контролируемым компьютерам присутствует возможность ввести специльный код безопасности. Также можно изменить экран входа в систему на ежедневно обновляемую фотографию из Bing или свою собственную колекцию изображений. Присутствует поддержка "горячих" клавиш.