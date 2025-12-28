Mouse Without Borders для Windows
Mouse Without Borders - удобная программа, которая была разработана сотрудниками компании Microsoft в рамках проекта Microsoft Garage, и позволяющая одной клавиатурой и мышью одновременно управлять четырьмя компьютерами. Кроме переключения между рабочими столами, можно осуществлять перетаскивание файлов мышкой с одного десктопа на другой, производить одновременную авторизацию на всех компьютерах, делать скриншоты с любого экрана или блокировать контролируемые ПК.
Для предотвращения несанкционированного доступа к контролируемым компьютерам присутствует возможность ввести специльный код безопасности. Также можно изменить экран входа в систему на ежедневно обновляемую фотографию из Bing или свою собственную колекцию изображений. Присутствует поддержка "горячих" клавиш.
Отзывы о программе Mouse Without Borders
Святой Няка-Лайк про Mouse Without Borders 2.1.0.9 [09-03-2015]
Очень порадовала программа! На работе 2 компа, мониторы которых вплотную рядом стоят. Вот порой пытаешься курсор перетянуть с одного монитора на другой и каждый раз облом, а с этой программой очень легко это стало возможным. Не надо каждые 2 минуты перелазить с одного стула на другой. Юзаешь одну мышу и одну клаву на оба компа оч легко! Только в полноэкранных приложениях случаются неудобства (на 1 компе игра открыта, улетел курсор на другой моник - всё, на первый его уже вернуть не удается и контроль над игрой потерян до [ctrl-alt-del]`ета =)
