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AutoHideDesktopIcons для Windows

AutoHideDesktopIcons 3.66

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Описание AutoHideDesktopIcons 3.66Описание   Скачать AutoHideDesktopIcons 3.66СКАЧАТЬ (56 Кб) Скриншоты AutoHideDesktopIcons 3.66Скриншоты (1)   Статистика AutoHideDesktopIcons 3.66Статистика   Отзывы о AutoHideDesktopIcons 3.66Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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AutoHideDesktopIcons - небольшая и простая в использовании утилита, позволяющая скрывать и отображать иконки на рабочем столе с помощью жестов мыши. Присутствует возможность автоматического скрытия/отображения панели задач и иконок посредством настраиваемого таймера. Программа не требует инсталляции.

Что нового в AutoHideDesktopIcons 3.66?
  • Различные улучшения и исправления
  • Обновлены переводы
AutoHideDesktopIcons
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 7 250
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Расширения
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Отзывы о программе AutoHideDesktopIcons

Гоптимизатор про AutoHideDesktopIcons 1.53 [02-03-2012]

Работает нормально! Жаль что нельзя по клику скрывать значки
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