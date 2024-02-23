Audio Evolution Mobile для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия
|Версия:
|5.3.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|eXtream Software Development
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|201,22 Мб
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Audio Evolution Mobile - это мощное приложение для создания музыки на устройствах Android, позволяющее вам записывать идеи песен, а также производить музыку прямо на вашем мобильном устройстве. Оно предлагает широкий спектр функций, которые позволяют работать с аудио и MIDI, виртуальными инструментами, эффектами в реальном времени и многое другое.
Основные возможности приложения Audio Evolution Mobile:
- Многодорожечная аудио- и MIDI-запись и воспроизведение.
- Виртуальный аналоговый синтезатор "Evolution One" с богатым набором возможностей.
- Использование виртуальных инструментов на основе семплов Soundfont.
- Редактор ударных шаблонов для создания разнообразных ритмических структур.
- Поддержка аудиоинтерфейсов USB для записи многоканального звука.
- Редактирование аудио и MIDI-клипов с неограниченным количеством отмен и повторов.
- Возможность добавления изменений темпа и времени.
- Эффекты в реальном времени, такие как хорус, компрессор, задержка и многое другое.
- Гибкая маршрутизация эффектов для создания уникальных звуковых образов.
- Автоматизация параметров микшера и эффектов.
- Импорт аудиоформатов WAV, MP3, AIFF, FLAC, OGG и MIDI.
- Мастеринг в различных форматах файлов.
- Неограниченное количество дорожек и групп.
- Различные инструменты для улучшения звучания, включая метроном и коррекцию задержки.
- Поддержка управления MIDI и синхронизация с облачным хранилищем Google Drive.
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