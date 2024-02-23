Audio Evolution Mobile для Android

Описание
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Лицензия: Демо версия
Версия:5.3.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:201,22 Мб
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Audio Evolution Mobile - это мощное приложение для создания музыки на устройствах Android, позволяющее вам записывать идеи песен, а также производить музыку прямо на вашем мобильном устройстве. Оно предлагает широкий спектр функций, которые позволяют работать с аудио и MIDI, виртуальными инструментами, эффектами в реальном времени и многое другое.

Основные возможности приложения Audio Evolution Mobile:

  • Многодорожечная аудио- и MIDI-запись и воспроизведение.
  • Виртуальный аналоговый синтезатор "Evolution One" с богатым набором возможностей.
  • Использование виртуальных инструментов на основе семплов Soundfont.
  • Редактор ударных шаблонов для создания разнообразных ритмических структур.
  • Поддержка аудиоинтерфейсов USB для записи многоканального звука.
  • Редактирование аудио и MIDI-клипов с неограниченным количеством отмен и повторов.
  • Возможность добавления изменений темпа и времени.
  • Эффекты в реальном времени, такие как хорус, компрессор, задержка и многое другое.
  • Гибкая маршрутизация эффектов для создания уникальных звуковых образов.
  • Автоматизация параметров микшера и эффектов.
  • Импорт аудиоформатов WAV, MP3, AIFF, FLAC, OGG и MIDI.
  • Мастеринг в различных форматах файлов.
  • Неограниченное количество дорожек и групп.
  • Различные инструменты для улучшения звучания, включая метроном и коррекцию задержки.
  • Поддержка управления MIDI и синхронизация с облачным хранилищем Google Drive.
     
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