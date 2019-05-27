Moo0 Audio Converter для Windows

Moo0 Audio Converter 1.36

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Описание Moo0 Audio Converter 1.36Описание   Скачать Moo0 Audio Converter 1.36СКАЧАТЬ (22,04 Мб) Скриншоты Moo0 Audio Converter 1.36Скриншоты (2)   Статистика Moo0 Audio Converter 1.36Статистика   Отзывы о Moo0 Audio Converter 1.36Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Moo0 Audio Converter - простой конвертер для преобразования аудио файлов в другой формат. Достаточно перетащить аудио файл в окно программы и запустится конвертация.

Поддерживает следующие форматы: 3GP, 3GP (AAC), 3G2, 3G2 (AAC), AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, AU (a-Law), AU (u-Law), FLAC, M4A, M4A (ALAC), MMF, MOV, MP2, MP3, MP4, OGG, OGG (FLAC), RA, RM, WAV, WAV (ADPCM IMA), WAV (ADPCM Microsoft), WAV (ADPCM Yamaha), WAV (GSM), WMA, PCM (Little-Endian), PCM (Big-Endian), PCM (a-Law), PCM (u-Law).

Moo0 Audio Converter
Moo0 Audio Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 190
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Moo0 Audio Converter

truhin про Moo0 AudioTypeConverter 1.19 [17-10-2011]

хорошая
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