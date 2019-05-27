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Moo0 Audio Converter 1.36
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3.50 из 5, всего оценок - 6
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Moo0 Audio Converter - простой конвертер для преобразования аудио файлов в другой формат. Достаточно перетащить аудио файл в окно программы и запустится конвертация.
Поддерживает следующие форматы: 3GP, 3GP (AAC), 3G2, 3G2 (AAC), AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, AU (a-Law), AU (u-Law), FLAC, M4A, M4A (ALAC), MMF, MOV, MP2, MP3, MP4, OGG, OGG (FLAC), RA, RM, WAV, WAV (ADPCM IMA), WAV (ADPCM Microsoft), WAV (ADPCM Yamaha), WAV (GSM), WMA, PCM (Little-Endian), PCM (Big-Endian), PCM (a-Law), PCM (u-Law).
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|Статус программы
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Бесплатная
|Операционка
|Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс
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Английский, Русский
|Закачек (сегодня/всего)
|1 / 3 190
|Разработчик
|Moo0
|Последнее обновление
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|Категории программы
|Конверторы
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