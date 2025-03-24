DP Animation Maker для Windows

Описание
Отзывы
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Оценка: 4.26/5 голосов - 12
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.77
Ограничение:водяной знак
Версия:3.5.37 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Анимация - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 485 | Статистика
Размер:26.47 Мб
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DP Animation Maker скриншот № 1

DP Animation Maker - мощная и простая в использовании программа, позволяющая с легкостью создавать анимированные фоны, анимационные картинки для веб-сайтов и т.п., а также содержащая в своем арсенале набор инструментов для преобразования практически любого статического изображения в GIF файл, видео или исполняемый файл. Присутствует большое количество разнообразных эффектов, как например погодные, световые эффекты, животные, рыбы, растения и многое другое.

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Отзывы о программе DP Animation Maker

Максим про DP Animation Maker 3.1.0 [17-03-2015]

программа прикольная, но без лекарства она не нужна
6 | 6 | Ответить

Татьяна про DP Animation Maker 2.0.1 [07-11-2013]

И на хрена она мне нужна и людям с ее этим сраным DEMO?Толку с нее сделаешь картинку экспортируешь и это DEMO,на х** людям головы дурить.так и пишите,ЛАЖА!
11 | 7 | Ответить

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