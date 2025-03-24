DP Animation Maker для Windows
|Оценка:
|4.26/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.77
|Ограничение:
|водяной знак
|Версия:
|3.5.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DesktopPaints.com
|Категории:
|Анимация - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 485 | Статистика
|Размер:
|26.47 Мб
|СКАЧАТЬ
DP Animation Maker - мощная и простая в использовании программа, позволяющая с легкостью создавать анимированные фоны, анимационные картинки для веб-сайтов и т.п., а также содержащая в своем арсенале набор инструментов для преобразования практически любого статического изображения в GIF файл, видео или исполняемый файл. Присутствует большое количество разнообразных эффектов, как например погодные, световые эффекты, животные, рыбы, растения и многое другое.
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Отзывы о программе DP Animation Maker
Максим про DP Animation Maker 3.1.0 [17-03-2015]
программа прикольная, но без лекарства она не нужна
6 | 6 | Ответить
Татьяна про DP Animation Maker 2.0.1 [07-11-2013]
И на хрена она мне нужна и людям с ее этим сраным DEMO?Толку с нее сделаешь картинку экспортируешь и это DEMO,на х** людям головы дурить.так и пишите,ЛАЖА!
11 | 7 | Ответить