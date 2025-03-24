DP Animation Maker - мощная и простая в использовании программа, позволяющая с легкостью создавать анимированные фоны, анимационные картинки для веб-сайтов и т.п., а также содержащая в своем арсенале набор инструментов для преобразования практически любого статического изображения в GIF файл, видео или исполняемый файл. Присутствует большое количество разнообразных эффектов, как например погодные, световые эффекты, животные, рыбы, растения и многое другое.