Hornil StylePix для Windows

Описание
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Оценка: 4.72/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Анимация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 941 | Статистика
Размер:20,82 Мб
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Hornil StylePix - бесплатная многофункциональная программа, представляющая собой графический редактор изображений. По своим функциональным возможностям не уступает таким популярным редакторам как Paint.NET и Photoshop, при этом являясь достаточно простой в использовании. Программа послужит отличным помощником в редактировании фотографий.

При помощи Hornil StylePix можно откорректировать и изменить практически все недостатки фотоснимков и изображений. Функционал программы предоставляет широкий набор кистей, клонирования, выделения, механизм заливки, а также множество инструментов по работе с текстом.

Основные возможности:

  • Поддержка слоёв,
  • Функции редактирования: вырезать, копировать, вставлять объекты в картинку, многоуровневый откат, повтор и поддержка действий отображения списка и др.,
  • Фильтры изображений,
  • Выбор цвета,
  • Инструменты Кисти: контроль размера кисти и сила нажатия, поддержка сглаживания, режимы смешивания,
  • Средства для рисования формы,
  • Цвет заливки и градиента заполнения,
  • Инструменты текста: шрифты, кернинг, мulti-лайн текст поддержка редактирования и согласования линии,
  • Просмотр изображений и слайд-шоу,
  • Коррекция и улучшение инструментов: пыль / пойнт инструменты удаления, инструмент удаление эффекта «красных глаз», инструменты светлее/темнее
  • Пакетная обработка: префикс, суффикс и нумерация имени файла, изменение размера, и разворот группы фотографий, вставка общего логотипа для группы фотографий, перестройка цвета appliable
Что нового в Hornil StylePix 3.0.7.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Hornil StylePix

Ну и н про Hornil StylePix 2.0.1.0 [11-07-2019]

для ХР х86 запустилась только.
версия HornilStylePix 1.14.5
2 | 2 | Ответить

Бурик Борисович про Hornil StylePix 1.14.5 [20-11-2015]

Русский есть. Дополнительные языки можно скачать с сайта разработчика, распаковать и переписать в папку Language, затем переключить на русский в настройках программы.
3 | 9 | Ответить

blackwood про Hornil StylePix 1.14.5 [12-04-2015]

В цій версії нема масок і пера. В версії Pro є
2 | 2 | Ответить

Vik про Hornil StylePix 1.14.3.0 [11-03-2014]

Нет там Русского интерфейса
4 | 4 | Ответить

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