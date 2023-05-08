Hornil StylePix - бесплатная многофункциональная программа, представляющая собой графический редактор изображений. По своим функциональным возможностям не уступает таким популярным редакторам как Paint.NET и Photoshop, при этом являясь достаточно простой в использовании. Программа послужит отличным помощником в редактировании фотографий.

При помощи Hornil StylePix можно откорректировать и изменить практически все недостатки фотоснимков и изображений. Функционал программы предоставляет широкий набор кистей, клонирования, выделения, механизм заливки, а также множество инструментов по работе с текстом.



Основные возможности: