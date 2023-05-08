Hornil StylePix для Windows
|Оценка:
|4.72/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hornil
|Категория:
|Анимация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 941 | Статистика
|Размер:
|20,82 Мб
Hornil StylePix - бесплатная многофункциональная программа, представляющая собой графический редактор изображений. По своим функциональным возможностям не уступает таким популярным редакторам как Paint.NET и Photoshop, при этом являясь достаточно простой в использовании. Программа послужит отличным помощником в редактировании фотографий.
При помощи Hornil StylePix можно откорректировать и изменить практически все недостатки фотоснимков и изображений. Функционал программы предоставляет широкий набор кистей, клонирования, выделения, механизм заливки, а также множество инструментов по работе с текстом.
Основные возможности:
- Поддержка слоёв,
- Функции редактирования: вырезать, копировать, вставлять объекты в картинку, многоуровневый откат, повтор и поддержка действий отображения списка и др.,
- Фильтры изображений,
- Выбор цвета,
- Инструменты Кисти: контроль размера кисти и сила нажатия, поддержка сглаживания, режимы смешивания,
- Средства для рисования формы,
- Цвет заливки и градиента заполнения,
- Инструменты текста: шрифты, кернинг, мulti-лайн текст поддержка редактирования и согласования линии,
- Просмотр изображений и слайд-шоу,
- Коррекция и улучшение инструментов: пыль / пойнт инструменты удаления, инструмент удаление эффекта «красных глаз», инструменты светлее/темнее
- Пакетная обработка: префикс, суффикс и нумерация имени файла, изменение размера, и разворот группы фотографий, вставка общего логотипа для группы фотографий, перестройка цвета appliable
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Hornil StylePix
Ну и н про Hornil StylePix 2.0.1.0 [11-07-2019]
для ХР х86 запустилась только.
версия HornilStylePix 1.14.5
2 | 2 | Ответить
Бурик Борисович про Hornil StylePix 1.14.5 [20-11-2015]
Русский есть. Дополнительные языки можно скачать с сайта разработчика, распаковать и переписать в папку Language, затем переключить на русский в настройках программы.
3 | 9 | Ответить
blackwood про Hornil StylePix 1.14.5 [12-04-2015]
В цій версії нема масок і пера. В версії Pro є
2 | 2 | Ответить