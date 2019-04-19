Программы для Windows » Видео » Конверторы » AVS Video Converter 11.0.3.639
AVS Video Converter для Windows

AVS Video Converter 11.0.3.639

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AVS Video Converter 11.0.3.639Описание   Скачать AVS Video Converter 11.0.3.639СКАЧАТЬ (80,15 Мб) Скриншоты AVS Video Converter 11.0.3.639Скриншоты (7)   Статистика AVS Video Converter 11.0.3.639Статистика   Отзывы о AVS Video Converter 11.0.3.639Отзывы (4)  
Оцените программу!
4.44 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AVS Video Converter - видео конвертер с расширенными возможностями. Позволяет конвертировать и редактировать видео / DVD на основе использования шкалы времени с возможностью наложения эффектов и фильтров, копировать и записывать DVD-диски, извлекать аудио из видео, создавать Blu-ray и DVD-меню и многое другое.

Возможности:

  • Поддерживает практически все форматы: .m2ts, .mts, .tod, index.bdm, .avi, .divx, .xvid, .ivf, .div, .wmv, .asf, .asx, .dvr-ms, .mpg, .mpeg, .mp2, .mpe, .m2v, .dat, .ifo, .vob, .vro, .mod, .mvv, .3gp2, .3gp, .3g2, .mp4, .mov, .qt, .m4v, .swf, .flv, .f4v, .f4p, .rm, .ram, .rmvb, .ivr, .mkv, .amv, .mtv, .dpg, .gif, .ts, .tp, .webm, .dv, .ogm, .ogv, .nsv, .fli, .flc, .cdg, .gvi, .trp, .sviи многие другие
  • Конвертация с высокой скоростью и поддержкой многопоточного преобразования на многоядерных процессорах.
  • Поддержка HD-видео. Вы можете редактировать, соединять, разрезать фрагменты, добавить текст, логотип и эффекты и конвертировать в DVD или любой другой поддерживаемый видео формат.
  • Создание видео для различных мобильных устройств: iPod, iPhone, PSP, PS3 (HD support), XBox (HD support), Archos, мобильные телефоны, DVD/MPEG-4 плейеры (с support DivX/Xvid).
  • Создание видео для интернета: Flash SWF, Real Video и WMV видео.
  • Извлечение аудиодорожек из видео, сохранение отдельных кадров как скриншотов.
  • Настройка параметров конвертирования, выбор кодека, более 50 звуковых и видео эффектов.
  • Пакетное конвертирование.
AVS Video Converter
AVS Video Converter
AVS Video Converter
AVS Video Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение в работе программыбаннер на выходном файле
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 22 356
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

Format Factory 4.6.0.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и

XviD4PSP 8.0.51

XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG,

MKVToolnix 33.1.0

MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в

Avidemux 2.7.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

Any Video Converter Free 6.3.1

Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и качественного конвертирования видео файлов. Поддерживает работу со многими

Free MKV to AVI Converter 1.7

Free MKV to AVI Converter - программа для преобразования MKV файлов в формат AVI или MPEG. Присутствует поддержка всех современных видео и аудио кодеков, имеются

скачать Adguard

Отзывы о программе AVS Video Converter

kama0256@mail.ru про AVS Video Converter 8.2.1.525 [28-01-2014]

После скачивания программы, при просмотре видеофайла - изображение отстает от звука. Кто сталкивался с подобной проблемой,помогите, пожалуйста, или посоветуйте другую программу конвертации.
9 | 4 | Ответить

victor про AVS Video Converter 7.1.3.484 [23-05-2011]

Абсолютно не понятно как вырезать фрагменты !
| | Ответить

Luru про AVS Video Converter 7.1.3.484 [10-05-2011]

Самая толковая программа для конвертации и монтажа видео. Всеядна, очень не требовательна к железу, быстро работает, море настроек. Позволяет сделать самую изысканную отделку титрам, надписям, вставлять логотипы, маскировать логотипы и многое другое.
| | Ответить

igal про AVS Video Converter 7.1.3.484 [30-04-2011]

лучшая из того что сегодня естью спасибо avs
1 | | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 