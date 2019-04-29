RedCrab Calculator

Old Calculator for Windows 10 1.1
Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10
Строительный калькулятор РФ 2.0.0
Строительный калькулятор РФ - программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс расчета необходимого количества строительных материалов и
Счётчик 1.1
Счётчик - бесплатная и простая в использовании программа, предназначенная для подсчета электроэнергии
NumLock Calculator 3.3.248
NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную
Инженерный калькулятор 2.1
Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов
Калькулятор ЛовиОтвет 6.1.85.21
Калькулятор ЛовиОтвет - простой и достаточно легкий в использовании калькулятор с подробным решением примеров и уравнений