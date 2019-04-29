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RedCrab Calculator для Windows

RedCrab Calculator 7.3.1

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Описание RedCrab Calculator 7.3.1Описание   Скачать RedCrab Calculator 7.3.1СКАЧАТЬ (4,43 Мб) Скриншоты RedCrab Calculator 7.3.1Скриншоты (6)   Статистика RedCrab Calculator 7.3.1Статистика   Отзывы о RedCrab Calculator 7.3.1Отзывы (2)  
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4.58 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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RedCrab Calculator - отличный калькулятор с полноэкранным редактором для технических, научных и финансовых расчетов. Присутствует возможность вводить целые математические формулы и уравнения. Редактор позволяет свободно размещать алгебраические формулы на листе в математической нотации. Результаты могут быть отображены в различных цифровых форматах или в виде диаграмм. Кроме этого пользователь может вставлять в расчеты изображения и текст для описания сложных вычислений.

Ключевые особенности:

  • Различные форматы отображения результата (десятичный с фиксированной точкой, с плавающей точкой; шестнадцатеричной, восьмеричной или двоичный; и пр.).
  • Индивидуальное задание выходных форматов переменных.
  • Голосовое объявление результатов.
  • Графическое отображение результатов (более 30 типов диаграмм).
  • Встроенный конвертер единиц измерения.
  • Точность до 14 знаков.
  • Возможность распечатать выбранные фрагменты страницы.
  • Вставка текстовых полей и изображений.
  • Более 35 арифметических и тригонометрических функций и многое другое.
Что нового в RedCrab Calculator 7.3.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
RedCrab Calculator
RedCrab Calculator
RedCrab Calculator
RedCrab Calculator
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.90
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 807
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы
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Отзывы о программе RedCrab Calculator

Ликсеич про RedCrab 5.7.1 [09-08-2016]

Нет русского языка.
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Эльнур про RedCrab 4.31 [08-01-2013]

скачал RedCrab4.31 разархивировал, но redcrab.exe не реагирует на попытки активации калькулятора
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