RobotSoft Calculator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $10.00
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|3.0.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robot Soft Studio
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.84 Мб
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RobotSoft Calculator - это простое и удобное приложение, предназначенное для быстрого выполнения математических выражений. Программа не содержит сложных опций и настроек, что делает её доступной для любого пользователя. RobotSoft Calculator отображает результаты в различных форматах: десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном, двоичном и символьном. Программа поддерживает основные математические операторы, включая сложение, вычитание, умножение, деление, модуляцию, мощность, логические операторы и побитовые сдвиги.
Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен. В специальном поле можно набирать математические выражения, как в текстовом редакторе, а затем нажать кнопку для выполнения вычислений. Результаты можно автоматически копировать в буфер обмена. Программа запоминает последние введенные выражения, что облегчает повторные расчеты.
Список основных возможностей приложения RobotSoft Calculator:
- Поддержка различных форматов отображения результатов: десятичный, шестнадцатеричный, восьмеричный, двоичный, символьный.
- Основные математические операторы: сложение, вычитание, умножение, деление, модуляция, мощность.
- Логические операторы: и, или, отрицание, xor.
- Побитовые операторы: сдвиг влево и вправо.
- Минимальное потребление ресурсов системы: низкое использование процессора и оперативной памяти.
- Запоминание последних введенных выражений.
- Автоматическое копирование результатов в буфер обмена.
- Простой и понятный интерфейс.
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