RobotSoft Calculator - это простое и удобное приложение, предназначенное для быстрого выполнения математических выражений. Программа не содержит сложных опций и настроек, что делает её доступной для любого пользователя. RobotSoft Calculator отображает результаты в различных форматах: десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном, двоичном и символьном. Программа поддерживает основные математические операторы, включая сложение, вычитание, умножение, деление, модуляцию, мощность, логические операторы и побитовые сдвиги.

Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен. В специальном поле можно набирать математические выражения, как в текстовом редакторе, а затем нажать кнопку для выполнения вычислений. Результаты можно автоматически копировать в буфер обмена. Программа запоминает последние введенные выражения, что облегчает повторные расчеты.

Список основных возможностей приложения RobotSoft Calculator: