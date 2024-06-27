RobotSoft Calculator для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $10.00
Ограничение:15 дней
Версия:3.0.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Калькуляторы
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Размер:1.84 Мб
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RobotSoft Calculator - это простое и удобное приложение, предназначенное для быстрого выполнения математических выражений. Программа не содержит сложных опций и настроек, что делает её доступной для любого пользователя. RobotSoft Calculator отображает результаты в различных форматах: десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном, двоичном и символьном. Программа поддерживает основные математические операторы, включая сложение, вычитание, умножение, деление, модуляцию, мощность, логические операторы и побитовые сдвиги.

Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен. В специальном поле можно набирать математические выражения, как в текстовом редакторе, а затем нажать кнопку для выполнения вычислений. Результаты можно автоматически копировать в буфер обмена. Программа запоминает последние введенные выражения, что облегчает повторные расчеты.

Список основных возможностей приложения RobotSoft Calculator:

  • Поддержка различных форматов отображения результатов: десятичный, шестнадцатеричный, восьмеричный, двоичный, символьный.
  • Основные математические операторы: сложение, вычитание, умножение, деление, модуляция, мощность.
  • Логические операторы: и, или, отрицание, xor.
  • Побитовые операторы: сдвиг влево и вправо.
  • Минимальное потребление ресурсов системы: низкое использование процессора и оперативной памяти.
  • Запоминание последних введенных выражений.
  • Автоматическое копирование результатов в буфер обмена.
  • Простой и понятный интерфейс.
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