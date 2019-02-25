NewFileTime для Windows

NewFileTime 3.44

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Описание NewFileTime 3.44Описание   Скачать NewFileTime 3.44СКАЧАТЬ (67 Кб) Скриншоты NewFileTime 3.44Скриншоты (1)   Статистика NewFileTime 3.44Статистика   Отзывы о NewFileTime 3.44Отзывы (5)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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NewFileTime - небольшая бесплатная утилита, позволяющая с легкостью редактировать дату создания любого файла или директории на пользовательском компьютере.

Программа не требует инсталляции.

Что нового в NewFileTime 3.44?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты NewFileTime:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 812
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе NewFileTime

Dana про NewFileTime 2.77 [24-04-2017]

Я тоже подтверждаю, что всё работает. И есть русский язык.
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petersen777 про NewFileTime 2.62 [10-11-2015]

Подтверждаю: (ерж прав! :)
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Nyrtyr про NewFileTime 2.53 [27-06-2015]

Прога на русском и работает на ура!
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(ерж про NewFileTime 2.14 [11-11-2012]

В программе устанавливается русский язык.
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(ерж про NewFileTime 1.82 [23-06-2012]

Подтверждаю - данная версия работает.
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