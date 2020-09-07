WinPing для Windows

WinPing 1.33

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Описание WinPing 1.33Описание   Скачать WinPing 1.33СКАЧАТЬ (59 Кб) Скриншоты WinPing 1.33Скриншоты (1)   Статистика WinPing 1.33Статистика   Отзывы о WinPing 1.33Отзывы (0)  
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WinPing - небольшая бесплатная портативная (не требующая установки) утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP, позволяющая точно измерить время отклика и определить загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах. Работать с  программой очень просто - достаточно ввести необходимый IP-адрес, выбрать количество запросов (от 1 до 5) и нажать кнопку "Ping". Присутствует возможность распечатать полученные результаты.

WinPing
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 087
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois...
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