EMCO UnLock IT - бесплатная утилита для разблокировки файлов и папок, заблокированных приложениями или системными процессами. Полезна в случае "отказа в доступе", "ошибки при попытке изменить, переименовать или удалить файл или папку". Обнаруживает процессы, блокирующие файл, прекращает их работу и открывает доступ к ресурсу. Если разблокировка автоматически невозможна, программа подсказывает какие процессы блокируют доступ, для завершения их работы в ручном режиме. Позволяет прекращать работу не только приложений и системных процессов, но и вирусов, троянов, шпионских программ, которые имеют специальную защиту от завершения их работы.

Возможности UnLock IT: