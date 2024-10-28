EMCO UnLock IT для Windows
|Оценка:
|4.27/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EMCO Software
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 13 467 | Статистика
|Размер:
|72.33 Мб
|СКАЧАТЬ
EMCO UnLock IT - бесплатная утилита для разблокировки файлов и папок, заблокированных приложениями или системными процессами. Полезна в случае "отказа в доступе", "ошибки при попытке изменить, переименовать или удалить файл или папку". Обнаруживает процессы, блокирующие файл, прекращает их работу и открывает доступ к ресурсу. Если разблокировка автоматически невозможна, программа подсказывает какие процессы блокируют доступ, для завершения их работы в ручном режиме. Позволяет прекращать работу не только приложений и системных процессов, но и вирусов, троянов, шпионских программ, которые имеют специальную защиту от завершения их работы.
Возможности UnLock IT:
- Разблокировка шифрованных файлов
- Разблокировка DLL файлов
- Уничтожение процессов, которые не дают доступа к файлу
- Разблокирование в один клик файлов или папок для последующего удаления/перемещения, в случае их занятости другими приложениями.
- Интеграция с Windows Explorer
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе EMCO UnLock IT
Алексей про EMCO UnLock IT 4.0.1 Build 1048 [16-04-2016]
размер программы - 40 мегабайт?! Это какого же лишнего дерьма туда напаковали?
Качать не стал, воспользовался другой утилитой.
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