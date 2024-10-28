EMCO UnLock IT для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.27/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 13 467 | Статистика
Размер:72.33 Мб
СКАЧАТЬ
EMCO UnLock IT скриншот № 1
EMCO UnLock IT скриншот № 2
EMCO UnLock IT скриншот № 3

EMCO UnLock IT - бесплатная утилита для разблокировки файлов и папок, заблокированных приложениями или системными процессами. Полезна в случае "отказа в доступе", "ошибки при попытке изменить, переименовать или удалить файл или папку". Обнаруживает процессы, блокирующие файл, прекращает их работу и открывает доступ к ресурсу. Если разблокировка автоматически невозможна, программа подсказывает какие процессы блокируют доступ, для завершения их работы в ручном режиме. Позволяет прекращать работу не только приложений и системных процессов, но и вирусов, троянов, шпионских программ, которые имеют специальную защиту от завершения их работы.

Возможности UnLock IT:

  • Разблокировка шифрованных файлов
  • Разблокировка DLL файлов
  • Уничтожение процессов, которые не дают доступа к файлу
  • Разблокирование в один клик файлов или папок для последующего удаления/перемещения, в случае их занятости другими приложениями.
  • Интеграция с Windows Explorer
Что нового в EMCO UnLock IT 7.0.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать UnlockerUnlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда...

скачать iMazingiMazing 3.0.3.1

Универсальное приложение, которое обеспечивает безопасную передачу сообщений, музыки,...

скачать ScannerScanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей....

скачать IObit UnlockerIObit Unlocker 1.3.0.11

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых...

скачать USB Image ToolUSB Image Tool 1.90

Простая в использовании портативная программа, которая позволяет вам легко создавать и...

скачать balenaEtcherbalenaEtcher 1.19.21

Мощный прошивальщик образов ОС, созданный с использованием веб-технологий, чтобы...

Отзывы о программе EMCO UnLock IT

Алексей про EMCO UnLock IT 4.0.1 Build 1048 [16-04-2016]

размер программы - 40 мегабайт?! Это какого же лишнего дерьма туда напаковали?
Качать не стал, воспользовался другой утилитой.
6 | 9 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв