ColorConsole для Windows

ColorConsole 4.15

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Описание ColorConsole 4.15Описание   Скачать ColorConsole 4.15СКАЧАТЬ (174 Кб) Скриншоты ColorConsole 4.15Скриншоты (1)   Статистика ColorConsole 4.15Статистика   Отзывы о ColorConsole 4.15Отзывы (0)  
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ColorConsole - небольшая бесплатная утилита, которая является неплохой альтернативой стандартной консоли операционной системы Windows.

Программа обладает многовкладочным интерфейсом, присутствуют настраиваемые шрифты и цвета фона, избранные команды, быстрое перемещение по дереву каталогов, экспорт отформатированных сессий в файл HTML или RTF документ и многое другое. Не требует инсталляции.

Что нового в ColorConsole 4.15?
  • Улучшения в работе программы
ColorConsole
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 737
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

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Отзывы о программе ColorConsole

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