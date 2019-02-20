FontViewOK для Windows

FontViewOK 5.01

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Описание FontViewOK 5.01Описание   Скачать FontViewOK 5.01СКАЧАТЬ (111 Кб) Скриншоты FontViewOK 5.01Скриншоты (1)   Статистика FontViewOK 5.01Статистика   Отзывы о FontViewOK 5.01Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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FontViewOK - небольшая бесплатная программа, предназначенная для быстрого просмотра установленных в операционной системе шрифтов. Присутствует возможность ввести фрагмент текста и посмотреть как он выглядит при использовании различных шрифтов. Также можно менять размер, цвет и стиль шрифта. Программа не требует инсталляции.

Что нового в FontViewOK 5.01?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
Скриншоты FontViewOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 795
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Шрифты
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Отзывы о программе FontViewOK

Bor про FontViewOK 4.88 [21-01-2019]

Удобная и лёгкая.
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