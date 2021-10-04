BioniX Automatic Wallpaper Changer - бесплатная программа для автоматической смены обоев на рабочем столе ПК через определенные промежутки времени.

Благодаря поддержке большинства популярных графических форматов (JPEG, GIF, BMP, ICO, WMF, EMF и др.) с помощью BioniX Wallpaper можно устанавливать как статичные, так и анимационные обои, а также использовать для этой цели видео файлы AVI. Также программа позволяет создавать пользователю плейлисты из изображений, которые будут отображаться на рабочем столе через определенные интервалы времени.