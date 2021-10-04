BioniX Wallpaper для Windows

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Оценка: 4.29/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:13.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 9 788 | Статистика
Размер:29,42 Мб
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BioniX Wallpaper скриншот № 1
BioniX Wallpaper скриншот № 2

BioniX Automatic Wallpaper Changer - бесплатная программа для автоматической смены обоев на рабочем столе ПК через определенные промежутки времени.

Благодаря поддержке большинства популярных графических форматов (JPEG, GIF, BMP, ICO, WMF, EMF и др.) с помощью BioniX Wallpaper можно устанавливать как статичные, так и анимационные обои, а также использовать для этой цели видео файлы AVI. Также программа позволяет создавать пользователю плейлисты из изображений, которые будут отображаться на рабочем столе через определенные интервалы времени.

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Отзывы о программе BioniX Wallpaper

прохожий про BioniX Wallpaper 9.112 [20-08-2017]

Под виндовс7 с рекомендуемыми параметрами устанавливал. Всё работает!
2 | 2 | Ответить

Алибек про BioniX Wallpaper 7.5 [10-07-2013]

В Windows 7 уже есть такая возможность. Нажав на рабочем столе правой кнопкой мыши и выбрав пункт "Персонализация" можно найти такую функцию.
3 | 9 | Ответить

mihael про BioniX Wallpaper 7.2 [22-10-2012]

Какой формат avi видео поддерживает данная программа так и не понял. Какие файлы не предлагал открывать не хочет. Похоже для фишки просто написали.
3 | 2 | Ответить

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