BioniX Wallpaper для Windows
|Оценка:
|4.29/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CubicDesign
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 9 788 | Статистика
|Размер:
|29,42 Мб
|СКАЧАТЬ
BioniX Automatic Wallpaper Changer - бесплатная программа для автоматической смены обоев на рабочем столе ПК через определенные промежутки времени.
Благодаря поддержке большинства популярных графических форматов (JPEG, GIF, BMP, ICO, WMF, EMF и др.) с помощью BioniX Wallpaper можно устанавливать как статичные, так и анимационные обои, а также использовать для этой цели видео файлы AVI. Также программа позволяет создавать пользователю плейлисты из изображений, которые будут отображаться на рабочем столе через определенные интервалы времени.
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Отзывы о программе BioniX Wallpaper
прохожий про BioniX Wallpaper 9.112 [20-08-2017]
Под виндовс7 с рекомендуемыми параметрами устанавливал. Всё работает!
2 | 2 | Ответить
Алибек про BioniX Wallpaper 7.5 [10-07-2013]
В Windows 7 уже есть такая возможность. Нажав на рабочем столе правой кнопкой мыши и выбрав пункт "Персонализация" можно найти такую функцию.
3 | 9 | Ответить
mihael про BioniX Wallpaper 7.2 [22-10-2012]
Какой формат avi видео поддерживает данная программа так и не понял. Какие файлы не предлагал открывать не хочет. Похоже для фишки просто написали.
3 | 2 | Ответить