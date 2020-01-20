Excel Recovery Toolbox для Windows

Excel Recovery Toolbox 3.3.21.0

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Описание Excel Recovery Toolbox 3.3.21.0Описание   Скачать Excel Recovery Toolbox 3.3.21.0СКАЧАТЬ (4,84 Мб) Скриншоты Excel Recovery Toolbox 3.3.21.0Скриншоты (1)   Статистика Excel Recovery Toolbox 3.3.21.0Статистика   Отзывы о Excel Recovery Toolbox 3.3.21.0Отзывы (0)  
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Excel Recovery Toolbox - простой и удобный в использовании инструмент для быстрого восстановления поврежденных файлов Microsoft Excel. Программа позволяет при помощи пошагового мастера восстановить данные поврежденных таблиц, созданных в любой версии Microsoft Excel (от 97 до Excel 2007/2010). Поддерживаются форматы XLS, XLSX, XLSM, XLT, XLTM, XLTX и XLAM. При восстановлении исходные файлы не изменяются.

Excel Recovery Toolbox
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 700.00 руб.
Ограничение в работе программыПолная версия позволяет не только просматривать содержание поврежденных xls и xlt файлов, но и экспортировать их в Microsoft Excel
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 370
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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