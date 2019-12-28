Fancy Widgets

Meal Reminder 1.8.8 для Android
Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам питаться регулярно. Программа позволяет отслеживать статус приемов пищи в
WorldWideTime 1.5 для Android
WorldWideTime - с помощью этого приложения можно разместить на домашнем экране Android-смартфона виджетов, показывающих время в разных городах мира. Кроме времени,
World Clock 1.0 для Android
World Clock - приложение отображает местное время для множества городов мира. Вы можете добавить сколько угодно городов в список. При этом для добавления города
Grid Clock Widget 1.0.3 для Android
Grid Clock Widget - виджет для домашнего экрана Android-смартфона, отображающий дату и время. При чем эти данные отображаются в виде квадратов в сетке. Можно задать
Blister 1.0 для Android
Blister - приложение для напоминания о том что нужно принять лекарство или витамины. Если вы проходите курс лечения и регулярно принимаете лекарства, то это
Interval Timer 1.2.5 для Android
Простой в работе интервальный таймер, который станет незаменимым помощником для любителей высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ, Табата и т.п.). Можно