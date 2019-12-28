Fancy Widgets

Meal Reminder 1.8.8 для Android Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам питаться регулярно. Программа позволяет отслеживать статус приемов пищи в WorldWideTime 1.5 для Android WorldWideTime - с помощью этого приложения можно разместить на домашнем экране Android-смартфона виджетов, показывающих время в разных городах мира. Кроме времени, World Clock 1.0 для Android World Clock - приложение отображает местное время для множества городов мира. Вы можете добавить сколько угодно городов в список. При этом для добавления города

Grid Clock Widget 1.0.3 для Android Grid Clock Widget - виджет для домашнего экрана Android-смартфона, отображающий дату и время. При чем эти данные отображаются в виде квадратов в сетке. Можно задать Blister 1.0 для Android Blister - приложение для напоминания о том что нужно принять лекарство или витамины. Если вы проходите курс лечения и регулярно принимаете лекарства, то это Interval Timer 1.2.5 для Android Простой в работе интервальный таймер, который станет незаменимым помощником для любителей высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ, Табата и т.п.). Можно