Fancy Widgets для Android

Fancy Widgets 4.0.8 для Android

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Описание Fancy Widgets 4.0.8 для AndroidОписание   Скачать Fancy Widgets 4.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (7,75 Мб) Скриншоты Fancy Widgets 4.0.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Fancy Widgets 4.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fancy Widgets 4.0.8 для AndroidОтзывы (2)  
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4.28 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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Fancy Widgets — набор красивых виджетов, отображающих прогноз погоды, текущее время, дату и некоторую другую информацию. Вы можете выбрать размер виджета — от этого будет зависеть количество отображаемой информации. Тап на виджете может запускать календарь, будильник, подробности прогноза погоды или ваше любое приложение.

В настройках можно выбрать множество параметров отображения различных элементов виджета, изменить его внешний вид, выставить интервал обновлений,  использовать Google или AccuWeather для прогноза погоды.

Что нового в Fancy Widgets 4.0.8 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Fancy Widgets
Fancy Widgets
Fancy Widgets
Fancy Widgets
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы - Погода
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Отзывы о программе Fancy Widgets

Лена про Fancy Widgets 3.5.5 для Android [29-07-2013]

Отличная. Можно даже менять цвет текста и прозрачность фона, грузить разные темы, очень удобно встроить будильник и календарь в тап по любому месту виджета.
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Владимир про Fancy Widgets 3.4.0 для Android [18-10-2011]

Супер программа!!!Давно искал такую.Спасибо!
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