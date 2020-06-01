TickTick для Android

TickTick 5.7.0 для Android

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Описание TickTick 5.7.0 для AndroidОписание   Скачать TickTick 5.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (17,69 Мб) Скриншоты TickTick 5.7.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика TickTick 5.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о TickTick 5.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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TickTick - функциональное Android-приложение, которое сочетает в себе менеджер задач и список дел на каждый день (to do list), органайзер, планировщик и таймер Pomodoro. Присутствует возможность работы в оффлайн режиме, имеется моментальная синхронизация с различными устройствами.

С помощью программы можно создавать чек листы, списки покупок, поставить цель и выделить приоритеты для любого дела. Также приложение может выступать в роли трекера привычек, поможет не забыть поздравить друга с днем рождения, установив напоминания и виджеты, записывать какие-либо свои идеи или заметки. Присутствует импорт данных с Wunderlist, Any.do и GTasks.

Основные возможности приложения:

  • быстрый набор todo задач с авто датами и автокорректором;
  • голосовой набор текста;
  • повторяющиеся напоминания о делах с управлением времени, даты и места, где планировщик напомнит о списке задач;
  • кастомизированный лист задач и подзадач, чек лист, быстрый блокнот, которые можно фильтровать и объединять в тематические папки;
  • управление задачами свайпами;
  • календарь виджет и другие виджеты;
  • возможность добавления pdf и фото к спискам задач;
  • интеграция с Google Calendar и Google Tasks;
  • синхронизация задач и заметок на всех устройствах;
  • организация работы с помощью планировщика задач с таймером Pomodoro;
  • просмотр своей графики результативности и эффективности в статистике.
TickTick
TickTick
TickTick
TickTick
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе TickTick

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