Календарь клева 5.15.0107.01 для Android Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей Interval Beeper 1.6 для Android Interval Beeper - с помощью этой утилиты для Android можно задать звуковой сигнал, срабатывающий через определенный интервал времени Dayz 1.0.6 для Android Хотите знать сколько дней осталось до Нового Года или когда праздновать 10000 дней со дня своего рождения? Тогда скачайте и установите на свой коммуникатор программу

BZ Напоминания и Дни Рождения 2.3.4 для Android BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке текущих дел или днях рождения друзей и близких. Поддержка android wear Microsoft To-Do 2.12.149 для Android Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют темы оформления для списков, имеется функция импорта существующих списков и Interval Timer 1.2.6 для Android Простой в работе интервальный таймер, который станет незаменимым помощником для любителей высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ, Табата и т.п.). Можно