Народный календарь

Time Punch 1.1 для Android
Time Punch - программа для учета рабочего времени и автоматического подсчета заработанной суммы денег при почасовой оплате труда. Просто введите почасовую ставку и
Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android
С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,
MPM Trial 0.6.5 для Android
MPM Trial - менеджер проектов для Android-смартфонов. Позволяет вести крупные проекты, отслеживать готовность отдельных модулей и этапов. Вы можете создавать задачи
Alarm Master 1.2 для Android
Alarm Master - удобная и полезная программа, которая позволит вам организовать свой рабочий или выходной день. Alarm Master напомнит вам о совещании, необходимости
Astrid 2.8.7 для Android
Astrid - простой и в то же время функциональный планировщик для Android. Позволяет не пропустить важное задание, напомнит о наступлении события. Кроме всего прочего
Roster Demo 1.0.1am для Android
Roster Demo - приложение для преподавателей, ведущих различных курсов и кружков, тренеров. Вы сможете вести учет посещения, отмечать активность своих учеников на