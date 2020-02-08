Народный календарь для Android

Народный календарь 1.29 для Android

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Описание Народный календарь 1.29 для AndroidОписание   Скачать Народный календарь 1.29 для AndroidСКАЧАТЬ (3,62 Мб) Скриншоты Народный календарь 1.29 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Народный календарь 1.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Народный календарь 1.29 для AndroidОтзывы (0)  
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Народный календарь - увлекательное приложение которое включает в себя народные и православные праздники, памятные даты церковного календаря, приметы и обычаи связанные с этим днём. Узнайте с каким святым связан этот день, какая дата по старому стилю, поверья и суеверия связанные с конкретным днём календаря.

Народный календарь будет полезен и интересен для вас. Он ознакомит вас с поверьями древней Руси и наших предков, а так же с важными церковными событиями и датами.

Народно-этнический календарь позволяет вам быстро и просто найти информацию связанную с интересующим вас днём, удобен и лёгок в обращение.

Народный календарь
Народный календарь
Народный календарь
Народный календарь
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 585
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Народный календарь

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