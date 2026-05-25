Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:16.59 Мб
GROUPS work — планировщик рабочих смен, семейных дел, встреч и личных задач с поддержкой совместного доступа к календарям. Поддерживает облачное хранение данных и синхронизацию в реальном времени. Присутствует возможность создавать отдельные календари, предоставлять доступ другим людям с правом просмотра или редактирования, добавлять заметки и управлять событиями в удобном формате. Для быстрого заполнения расписания предусмотрен режим выделения дней и массового редактирования событий.

Для каждой записи доступны настройки оформления, описания, изображения, аудиофайлы и уведомления. Приложение также позволяет учитывать рабочее время, доход, переработки и периоды отдыха. Дополнительно поддерживается экспорт данных в Google Календарь, создание PDF-файлов и использование виджетов для быстрого просмотра расписания на главном экране устройства.

Список основных возможностей GROUPS work:

  • Синхронизация календарей между устройствами через облако.
  • Совместный доступ к календарям с другими пользователями.
  • Создание нескольких календарей для работы, семьи и личных задач.
  • Добавление событий, заметок, изображений и аудио.
  • Настройка уведомлений и повторяющихся напоминаний.
  • Учет рабочего времени, смен, доходов и переработок.
  • Поддержка быстрого редактирования нескольких дней одновременно.
  • Поиск событий, заметок и значков по календарю.
  • Экспорт календарей в Google Календарь.
  • Создание PDF-файлов и изображений с расписанием.
  • Месячный и недельный виджеты для рабочего стола.
  • Просмотр статистики по заработку и рабочему времени.
  • Добавление праздников и дней рождения.
  • Годовой и помесячный режим просмотра календаря.
