GROUPS work для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LRHSoft
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.59 Мб
GROUPS work — планировщик рабочих смен, семейных дел, встреч и личных задач с поддержкой совместного доступа к календарям. Поддерживает облачное хранение данных и синхронизацию в реальном времени. Присутствует возможность создавать отдельные календари, предоставлять доступ другим людям с правом просмотра или редактирования, добавлять заметки и управлять событиями в удобном формате. Для быстрого заполнения расписания предусмотрен режим выделения дней и массового редактирования событий.
Для каждой записи доступны настройки оформления, описания, изображения, аудиофайлы и уведомления. Приложение также позволяет учитывать рабочее время, доход, переработки и периоды отдыха. Дополнительно поддерживается экспорт данных в Google Календарь, создание PDF-файлов и использование виджетов для быстрого просмотра расписания на главном экране устройства.
Список основных возможностей GROUPS work:
- Синхронизация календарей между устройствами через облако.
- Совместный доступ к календарям с другими пользователями.
- Создание нескольких календарей для работы, семьи и личных задач.
- Добавление событий, заметок, изображений и аудио.
- Настройка уведомлений и повторяющихся напоминаний.
- Учет рабочего времени, смен, доходов и переработок.
- Поддержка быстрого редактирования нескольких дней одновременно.
- Поиск событий, заметок и значков по календарю.
- Экспорт календарей в Google Календарь.
- Создание PDF-файлов и изображений с расписанием.
- Месячный и недельный виджеты для рабочего стола.
- Просмотр статистики по заработку и рабочему времени.
- Добавление праздников и дней рождения.
- Годовой и помесячный режим просмотра календаря.
